Paola Caruso, dal rischio paralisi dopo una caduta da cavallo al figlio Michelino con Francesco Caserta

Paola Caruso è un noto volto televisivo, una showgirl che ha sempre incantato per le sue curve esplosive e famosa al grande pubblico per essere stata la Bonas di Avanti un altro, il quiz di Paolo Bonolis in onda su Canale5. Nata il 17 gennaio 1985 sotto il segno del Capricorno, sono tanti i retroscena relativi alla sua vita privata. Nel 2018 la showgirl ha annunciato a sorpresa di essere rimasta incinta (il 2 marzo 2019 è nato Michele). In passato la prorompente showgirl ha vissuto una storia con Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne, e con Andrea Casalino. Più di una volta si è parlato anche di una presunta relazione tra la Bonas e Stefano Bonolis, il figlio di Paolo, ma entrambi hanno sempre smentito. Nel 2018 Paola Caruso ha avuto una relazione con il giovane imprenditore Francesco Caserta.

Paola Caruso sexy in lingerie, scatti in intimo e messaggio su Instagram

Lo stesso anno rivela a Chi di essere incinta, ma di essere stata abbandonata dal suo compagno: “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express, l’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”, ha aggiunto. La gravidanza della showgirl non è stata molto semplice: oltre all’abbandono del compagno, ha rivelato anche di aver avuto problemi cardiaci. Dopo la nascita di Michelino è stata paparazzata con l’ex tentatore Moreno Merlo: nel settembre 2019 ha ufficializzato la relazione nel salotto di Barbara D'Urso. Storia che però non è durata molto. In passato, dopo una caduta da cavallo ha rischiato di rimanere paralizzata, ed è dovuta restare in ospedale per 10 mesi. Ha dichiarato in una vecchia intervista a Verissimo che una volta uscita dall’ospedale il suo peso era di 90 chili. Nonostante l’incidente, Paola Caruso ha continuato a praticare equitazione. Ora l'amore con il pugile Dario Socci.

