Simona Izzo, tradimento di Antonello Venditti e fine del matrimonio. Lui pensò al suicidio e lo salvò Lucio Dalla

Simona Izzo sarà ospite con il figlio Francesco di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 oggi, domenica 28 marzo, a partire dalle ore 17.10. Francesco è dato dal matrimonio con il cantautore Antonello Venditti. Le nozze durarono soltanto tre anni e furono parte fondamentale di una storia che complessivamente andò avanti per sette. Ma quel legame lasciò numerosi strascichi sia a livello emotivo che dal punto di vista artistico. Venditti non solo non si è più unito in matrimonio con una donna. ma ha dedicato alla fine della storia con Simona Izzo diverse canzoni, da Dimmelo tu cos'è a Ricordati di me e ancora Amici mai e Ogni volta. E' stato fortemente segnato da quei sette anni e dalla nascita di Francesco. E a distanza di anni solo recentemente è stato chiarito perché finì quella storia.

Domenica Live e Non è la D'Urso, tra gli ospiti Simona Izzo con il figlio Francesco Venditti

Nonostante Venditti ha continuato a rimpiangere il matrimonio mentre la stessa Izzo ha sempre avuto parole di affetto e stima nei suoi confronti, perché è finita? Per via di un tradimento, E' stata proprio Simona Izzo a raccontarlo nel 2019 in una intervista rilasciata a Caterina Balivo: "Un suo tradimento, un aspetto che non sopporto perché io non ho mai tradito". Quindi fu l'infedeltà a far finire tutto e forse Antonello Venditti si è molto pentito. Si erano sposati nel 1975, mentre la storia era iniziata nel 1970.

A 23 anni Simona Izzo aveva dato alla luce Francesco Saverio e quando ha dovuto affrontare il tradimento del marito, ha voluto voltare pagina: "Lei era anche un cesso, non meglio di me", ha dichiarato raccontando quella vicenda. C'è un aspetto di cui lei si è sempre lamentata: "Lui non ha mai voluto manifestare il suo dolore con me. L'ha fatto sui giornali e nelle canzoni". A pensare che Venditti in una intervista ha rivelato di aver pensato persino al suicidio: "Mi salvò Lucio Dalla".

