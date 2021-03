Domenica In, Belen non smette di piangere: "Perché sono incinta". Poi prende in giro De Martino

28 marzo 2021 a

Belen Rodriguez si è lasciata andare a qualche attimo di commozione nel corso della sua ospitata a Domenica In, nella puntata di domenica 28 marzo in onda su Rai1. Con Mara Venier infatti ha ripercorso la sua vita e la sua carriera, e praticamente Belen si è ritrovata a piangere a ogni filmato trasmesso. "E' che sono incinta scusate", ha provato a giustificarsi la Rodriguez. Che però di fronte si è trovata Mara Venier, anche lei commossa. Un momento toccante che ben presto si è trasformato in un episodio divertente.

L'intervista è quindi andata avanti, con la conduttrice che spesso ha espresso dei complimenti sinceri a Belen: "Sei bella sì, ma hai qualcosa in più", ha affermato. Belen ha dimostrato di essere un po' restìa con i complimenti: "Mi imbarazzano, mi trovo male", ha replicato la showgirl argentina. "Che ti devo dire, che sei brutta e incapace?", ha risposto divertita la Venier. E Belen si è sciolta in una risata. L'intervista è proseguita parlando di figli e amori. A cominciare da Santiago, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino: "E' uguale al padre, ma di me ha preso l'intelligenza", ha affermato sicura. Per poi subito precisare: "Sto scherzando".

Quindi ha aggiunto: "Mi auguro che almeno Luna Marie somigli a me, oppure sono destinata a fare figli che assomiglino ai padri", ha dichiarato. Successivamente ha parlato del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese: "E' stato un colpo di fulmine - ha raccontato - mi sono fidata di mio figlio Santiago che a un certo punto mi ha detto. Ti fa ridere, devi stare con lui. Pensa che Santiago si era rassegnato quando ha capito che con Stefano, quando è ritornato, non andava più. Ripeto, mi sono fidata di lui". Fiducia ripagata alla grande, visto che con Spinalbese sta allargando la famiglia.

