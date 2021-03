Piero Angela, la ballerina Margherita che per amore lasciò la danza e lo seguì nella vita

28 marzo 2021 a

Il giornalista, conduttore e divulgatore scientifico Piero Angela, è uno dei volti più amati della televisione. E non solo. Apprezzato, stimato, benvoluto e ammirato, da sempre è considerato un punto di riferimento della tv di formazione e il suo programma principale, Quark (poi diventato Superquark) compie quaranta anni, confermandosi come uno dei più storici del piccolo schermo italiano. Nato a Torino l'11 dicembre 1928, Angela quest'anno ha compiuto 92 anni ma nonostante l'età continua a sfoggiare lucidità e simpatia praticamente uniche. Nella sua adolescenza oltre agli studi classici si è dedicato alla passione per il jazz.

Poi ha iniziato la sua carriera come come cronista radiofonico e poco dopo è stato assunto da conduttore del telegiornale Rai. Ma si è imposto come ideatore e presentatore di vari programmi di divulgazione ed è diventato un vero e proprio simbolo da quel punto di vista, tanto da diventare il giornalista scientifico più amato della storia della tv. Negli ultimi anni ha collaborato in maniera intensa con il figlio Alberto che ha voluto seguire le sue orme, cosa che sta facendo con successo. Saggista, lauree honoris causa, riconoscimenti, Piero Angela è anche un grande appassionato del gioco degli scacchi. Non ha mai partecipato a tornei agonistici, ma è stato ospite d'onore delle Olimpiadi che si sono disputate nel 2006 nella sua città. E' sposato con Margherita Pastore, ex ballerina di danza classica.

Ha avuto due figli, oltre ad Alberto, anche Christine. In una intervista parlando di sua moglie Piero Angela ha spiegato di essere stato investito da un vero e proprio colpo di fulmine: "Ma lei in questo momento era alla Scala, era una danzatrice e gli insegnanti pensavano che avrebbe avuto una grande carriera". Fu proprio per amore che Margherita fece il sacrificio di abbandonare tutto. Quando lui si trasferì a Parigi, decise di seguirlo. Poi sono nati i loro figli e lei ha dovuto definitivamente dire addio alla danza. Stasera, domenica 28 marzo, Piero Angela sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3.

