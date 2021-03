Antonino Spinalbese, prima dell'amore con Belen la storia con Chiara Maria Mannarino

28 marzo 2021 a

a

a

Antonino Spinalbese è un hairstylist e fotografo italiano. Classe 1995, è ormai famoso al grande pubblico per la sua storia d'amore con Belen Rodriguez, con la quale avrà in estate una figlia, che chiamerà Luna Marie. Spinalbese ha due sorelle più piccole, di cui una di nome Lucia. Antonino è nato da una famiglia che non si è risparmiata dei momenti difficili: i tradimenti del padre, il divorzio dei genitori e infine la morte dello stesso padre che hanno portato Antonino a crescere in fretta facendo da genitore alle sue due sorelle. Antonino successivamente si è trasferito a Milano dove ha studiato per diventare hairstylist. Oltre alla passione per i capelli, Antonino Spinalbese adora letteralmente anche l’arte e la fotografia.

Stefano De Martino, l'ex moglie Belen incinta di Spinalbese: lui si consola con Dayane | Foto

Ha raccontato che una volta arrivata la popolarità per via del suo legame con Belen, ha praticamente “chiuso in casa” la madre e le sorelle, per evitare che fossero al centro di gossip o bersagliate da interviste. Antonino ad autunno 2020 ha deciso di lasciare definitivamente il suo lavoro di hairstylist: il ragazzo ha infatti deciso di dedicarsi completamente alla sua vocazione artistica di fotografo. Prima della storia d’amore con l’argentina, Antonino ha avuto una relazione durata svariati anni con Chiara Maria Mannarino. Quest'ultima è esperta di marketing e parla fluentemente inglese e cinese.

Belen, prima di Spinalbese anche l'amore con Fabrizio Corona: "A me deve il suo successo"

Antonino ha comunque dichiarato che prima che incontrasse Belen non era mai stato un uomo così affettuoso e protettivo, e che non aveva neanche mai pensato di diventare padre: la storia della sua famiglia infatti lo portava a pensare che avrebbe ripetuto gli errori di suo padre che tra tradimenti e separazione non aveva mai dato una stabilità affettiva ai figli. Antonino e Belen si sono conosciuti in un ristorante di Milano in occasione del compleanno di una amica in comune ovvero l’ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Griffini. Per Spinalbese e la Rodriguez è stato un vero colpo di fulmine.

Belen, il video hot con il suo ex fidanzato finito in rete: "Un trauma che resta per sempre"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.