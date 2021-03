Alessia Marcuzzi, il motto dopo la foto tutta nuda: "Nel dubbio fai la cosa più bella"

28 marzo 2021 a

"Nel dubbio fai la cosa più bella". Lo scrive Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram nell'ultimo post in ordine di tempo. A cosa si riferisce la showgirl, imprenditrice e modella nel suo social seguito da ben cinque milioni di follower? E' davvero difficile dirlo. Forse stasera, domenica 28 marzo, sarà lei stessa a spiegarlo, visto che sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa, su Rai 3, ma è davvero difficile che si metta a parlare di un suo post su Instagram.

Il riferimento è alle ultime polemiche sulle sue foto? E' possibile. Tre giorni fa Alessia Marcuzzi ha pubblicato una immagine in cui è completamente nuda e vicina ad un giovane modello. Copriva il suo seno con il ginocchio, ma non indossava nemmeno un pezzo di biancheri intima. La foto ha ottenuto quasi 100 mila like e ovviamente non sono mancate le critiche e le polemiche anche perché la pubblicazione serviva per lanciare i prodotti della sua linea corpo. Ma Alessia Marcuzzi, che è ormai vicina ai cinquanta anni, continua a sfoggiare un ottimo fisico ed essendo da anni una modella di successo, le critiche sono apparse a molti utenti esagerate e inutili.

Sentiremo cosaì dirà questa sera, in cui probabilmente parlerà anche dei suoi progetti programmi professionali. Attualmente sta conducendo la puntata del martedì de Le Iene, ma nei prossimi mesi potrebbe essere protagonista anche di altri programmi televisivi. Alessia Marcuzzi è ormai da anni uno dei volti femminili più amati della televisione. Lavoro a parte, ha un figlio, Tommaso, nato nel 2001 dalla relazione con l'ex calciatore e allenatore di calcio, Simone Inzaghi, e una figlia, Mia, nata nel 2011, dal rapporto con Francesco Facchinetti. Nel 2014 si è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, un matrimonio che è stato celebrato nelle campagne inglesi.

