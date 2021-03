Domenica Live e Non è la D'Urso, tra gli ospiti Simona Izzo con il figlio Francesco Venditti

28 marzo 2021 a

Domenica come al solito ricca di ospiti e appuntamenti per Barbara D'Urso, con doppia trasmissione per l'ultima volta stagionale, visto che Live Non è la D'Urso non andrà più in onda dalla prossima settimana. A Domenica Live, domenica 28 marzo su Canale5 dalle 17, invece, in studio arriveranno Simona Izzo e il figlio Francesco, nato dalla storia d’amore con Antonello Venditti. Si parlerà di loro, del loro rapporto, ma anche di Antonello Venditti e della loro famiglia. E ancora, sarà la volta di Paola Caruso, ex valletta di Bonolis, che presenterà il suo nuovo fidanzato, il pugile Dario Succi. La Caruso è stata accusata da Elena Morali di averle rubato Luigi Mario Favoloso, e così replicherà presentando il nuovo fidanzato boxeur. La coppia racconterà come è nato l’amore proprio all’interno pomeriggio di domenica su Canale5. A Domenica Live anche Nicolò Zenga, figlio di Walter e fratello di Andrea (ex concorrente del Grande Fratello Vip). Il fratello dell’ex gieffino sarà in studio per parlare del ritrovato rapporto con il padre.

Ultima puntata della stagione invece per Live Non è la D'Urso a partire dalle 21,30. Il promo di Live non è stato svelato venerdì dalla padrona di casa, ma la puntata sarà comunque ricca di colpi di scena. Ancor di più proprio perché si tratta dell’ultima puntata della stagione. Tante sorprese e molti ospiti in studio. Cosa succederà e di cosa si parlerà? Chi affronterà le cinque temutissime sfere? Non ci resta che aspettare e goderci le ore di diretta in compagnia di Barbara D’Urso. Perdendo l’appuntamento in prima serata, Barbara D’Urso potrà tornare a dedicarsi al pomeriggio domenicale così come faceva prima dell’arrivo di questo nuovo programma. Domenica Live da domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, terrà compagnia ai telespettatori dalle 15 alle 18,40 con spazio a cronaca, gossip, tv, spettacolo, attualità e società.

