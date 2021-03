Ascolti tv sabato 27 marzo, Amici 2021 sfiora i 6 milioni di spettatori e batte l'Under 21

28 marzo 2021 a

Trionfo di Amici 2021 per quanto riguarda gli ascolti televisivi di sabato 27 marzo, nonostante la concorrenza della Nazionale Under 21. Su Rai1 il match valevole per gli Europei Under 21 Spagna-Italia ha conquistato 2.981.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale5 Amici Il Serale ha raccolto invece davanti al video 5.990.000 spettatori pari al 28.3% di share (Amici Buonanotte 2.932.000 33.1%). Su Rai2 Un piccolo favore è stato seguito da 1.598.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 I Croods ha intrattenuto 1.670.000 spettatori (6.4%). Buon risultato per Rai3, che con Città Segrete ha raccolto davanti al video 2.098.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%.

E ancora, su Rete4 l'ennesimo passaggio in tv per Serafino con Adriano Celentano giovanissimo, ha totalizzato un ascolto medio di 924.000 spettatori con il 3.7% di share. Eden Missione Pianeta ha registrato su La7 570.000 spettatori con uno share del 2.6%. Proseguendo nella carrellata degli ascolti, su Tv8 il Gp del Qatar ha raccolto 482.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Vizi e Virtù Conversazione con Papa Francesco ha raccolto 187.000 spettatori e lo 0.7% di share. Su Rai Premium Carosello Carosone ha fatto registrare l’1.4% con 367.000 spettatori. Sul 20 infine Serbia-Portogallo ha intrattenuto l’1.4% con 377.000 spettatori, che quindi hanno potuto vedere la rabbia di Cristiano Ronaldo per il gol non convalidato al 93'. Nelle qualificazioni Mondiali infatti non c'è il Var e l'arbitro non ha potuto constatare come la palla abbia varcato interamente la linea di porta.

Relativamente all'access prime time, su Canale5 Striscia la Notizia ha fatto registrare una media di 5.532.000 spettatori con uno share del 20.5%. Su Rai3 Le Parole della Settimana di Massimo Gramellini è piaciuto a 2.249.000 spettatori (8.3%). Infine su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.429.000 spettatori (5.3%). Vedremo gli ascolti televisivi di domenica 28 marzo come andranno, tra i vari talk show e il match della Nazionale maggiore.

