Katia Ricciarelli, ecco quanto guadagna l'ex moglie di Pippo Baudo

Quanto guadagna Katia Ricciarelli? Se lo chiedono in molti dopo la fine della suo storico matrimonio con Pippo Baudo. Katia Ricciarelli è sicuramente la soprano più nota in Italia e non solo. Ma qual è il suo patrimonio? E quanto guadagna? Tutto è legato al suo matrimonio con il presentatore più famoso d'Italia. Hanno divorziato nel lontano 2004 e non si sono lasciati bene. Tra gli strascichi legali che si sono portati dietro c'è anche il discusso assegno di mantenimento che Pippo Baudo deve versare mensilmente alla cantante. Più volte si parlato della cifra, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 12.000 euro mensili. Numeri altissimi che sono stati contestati dal presentatore che ha sempre giudicato alta la cifra del mantenimento.

L'argomento è stato più volte oggetto di scontro negli ultimi anni. Sebbene insieme siano stati due volti che, agli occhi di tutti, risultavano molto uniti, la separazione è stata particolarmente dura per entrambi e non per la consapevolezza del fallimento di un amore ma per motivi prettamente economici. Katia Ricciarelli, in diverse interviste, ha sempre dichiarato che il suo vero grande amore non è stato Pippo Baudo, bensì, Josè Maria Carreras. Prima di Baudo, con ala quale si sposò nel 1986, la cantante è stata legata al tenore per 13 anni. Negli ultimi tempi Katia Ricciarelli ha confessato che c'è stato un riavvicinamento con Pippo Baudo: "Fino all’incontro di un anno e mezzo fa. Eravamo ospiti all’Arena di Verona. Ci siamo salutati. Ci siamo comportati come due vecchi amici che si vogliono e si vorranno bene per sempre. Da quel giorno è cambiato tutto. Con Pippo sono in contatto costante. Non torneremo assieme". Poi ha parlato del loro matrimonio: "Sono mancati i figli, è vero. Quando stavo con Pippo, ho avuto un aborto. Poi ci abbiamo provato. Meglio così. Forse non sarei diventata una brava mamma. In compenso sono stata un’eccellente Katia Ricciarelli".

Katia Ricciarelli sarà ospite oggi, 28 marzo, di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier che andrà in onda su Rai 1 dalle ore 14.

