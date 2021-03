Daniele Liotti, il figlio Francesco dalla storia con Arianna: poi Beatrice da Cristina D'Alberto

28 marzo 2021 a

a

a

Daniele Liotti è un famoso attore italiano, volto noto di diverse fiction televisive. Nato il 1 aprile 1971 a Roma, sotto il segno dell'Ariete, è stato protagonista in film e fiction di successo come Tutta colpa di Freud, A un passo dal cielo e nel cattivo di Squadra Mobile, mentre in tv è stato pure tra i giudici di Amici di Maria De Filippi. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2015 Daniele Liotti è fidanzato con Cristina D’Alberto, attrice (ed ex modella e ballerina). E' stata tra le prime vallette de L'Eredità di Rai1 o nei panni di Greta di Un posto al Sole. La donna gli ha dato una figlia: Beatrice, nata il 15 settembre 2017. Ma per il matrimonio non hanno fretta: “Il matrimonio è un punto d’arrivo, non di partenza. Ci posso pensare solo dopo molti anni insieme perché sancisce qualcosa che si è costruito insieme. E può arrivare a qualsiasi età“, ha raccontato l’attore in una vecchia intervista a F.

Video su questo argomento "Un Passo dal Cielo 5", dal 12 settembre su Rai1 per 10 serate

Tra i suoi amori passati, nel 2014 è stato legato a Scila Battistella: “Scila è il mio nuovo amore e ne sono felicissimo. Una passione tanto fresca che non siamo ancora andati a vivere insieme", aveva rivelato a Gente. Nel 1998 ha avuto un figlio, Francesco, nato dalla relazione con Arianna. Tra i tanti impegni lavorativi, Daniele è riuscito a prendersi sempre cura del figlio, seppur avuto in gioventù (l’attore aveva 27 anni). L’attore e la compagna di allora si sono separati quando il bambino non aveva neanche 3 anni, ma non hanno avuto problemi a crescerlo assieme, rimanendo in buoni rapporti e pensando principalmente al suo benessere. Tra le curiosità sul suo conto, da ragazzo voleva diventare un calciatore professionista e ci era quasi riuscito: fino ai suoi 20 anni ha giocato come mediano, arrivando anche nelle giovanili della Roma, ma un infortunio lo ha costretto ad abbandonare lo sport.

Da noi a ruota libera, Daniele Liotti da Francesca Fialdini: poi Valeria Fabrizi, Pierpaolo Spollon e Sammy Basso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.