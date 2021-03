Orietta Berti, i figli Omar e Otis con Osvaldo Paterlini: la frase che la lega alla morte di Tenco

28 marzo 2021 a

Orietta Berti, soprannominata l'usignolo di Cavriago, è una delle cantanti italiane più amate di sempre. Nata il 1 giugno del 1945 (sotto il segno dei Gemelli), nella sua straordinaria carriera vanta grandi successi come Fin che la barca va, Tu sei quello e In via dei ciclamini e ha vinto quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento. Ha partecipato al Festival di Saremo 2021, in cui non andava dal 1992, con il brano Quando ti sei innamorato, con il quale si è classificata al nono posto.

Un episodio la lega alla tragica morte di Luigi Tenco. Nel biglietto d’addio scritto prima di suicidarsi, Tenco citava la canzone di Orietta Berti Io, tu e le rose. “Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda ‘Io, tu e le rose’ in finale”, scrisse il cantautore. Sempre relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, ha oltre 2000 paia di scarpe, perfettamente conservate nella sua soffitta. Due cantanti con cui ha ottimi rapporti e alle quali telefona spesso sono Arisa e Laura Pausini. Per quanto riguarda la sua vita privata, c’è stato un unico grande amore: Osvaldo Paterlini, sposato il 14 marzo 1967.

Di lui Orietta ha detto: "Siamo talmente diversi come personalità e carattere. Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”, ha raccontato in una vecchia intervista a Mara Venier. Come lo conquistò? Con un caffè al cioccolato preparato da lei. Dalla loro relazione sono nati due figli maschi: il 3 agosto 1975 Omar e il 18 febbraio 1980, Otis. In più di un’intervista la cantante ha confidato di non vedere l’ora che i suoi figli le regalino dei nipotini, ed in particolar modo una nipotina che lei vorrebbe fosse chiama Ortensia. Nella sua famiglia, infatti, tutti i nomi cominciano con la “O”. La canzone di Sanremo 2021, dal titolo Quando ti sei innamorato, è dedicata al marito.

