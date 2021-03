Mara Maionchi, dal vizio del gioco d'azzardo alle figlie Giulia e Camilla con Alberto Salerno

28 marzo 2021 a

Mara Maionchi è una talent scout e produttrice discografica, capace di scoprire diversi talenti che hanno fatto la storia della musica italiana, come Gianna Nannini e Tiziano Ferro, giusto per citarne due. Nata il 22 aprile 1941 sotto il segno del Toro, è diventata un famoso personaggio televisivo per via della sua partecipazione a diverse trasmissioni di successo, tra cui X Factor e Amici di Maria De Filippi nella veste di giudice. Stesso incarico avuto recentemente a Italia's got talent. Si è sempre reputata una donna libera e ribelle, simile in tutto e per tutto alla propria madre. Proprio sua madre non è andata al suo matrimonio con Alberto Salerno, sostenendo che i matrimoni le mettessero tristezza.

Mara Maionchi, dal cancro al seno sconfitto al matrimonio con Alberto Salerno e le figlie Giulia e Camilla

Nel corso della sua vita, Mara Maionchi è riuscita a sconfiggere un cancro al seno. Ha raccontato di aver scoperto di essere malata grazie a un suo sogno: “L’ho scoperto grazie a un sogno particolare che ho fatto. Non si sentiva niente e non si vedeva niente. Il sogno che ho fatto mi ha messo in guardia, mi ha portato a chiamare l’oncologo, a fare un esame e a trovare il problema. Mi sono salvata grazie a un sogno, se cosi si può dire”, ha raccontato in una vecchia intervista a Il Giornale. Nel 2021 ha confessato a Repubblica quello che ha passato a causa del Covid. “Data la giovane età, ad aprile sono 80, il Covid non è stata una passeggiata, ora sto benissimo. Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, ho perso qualche chilo”, ha ironizzato.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1976 Mara Maionchi è sposata con Alberto Salerno, dal quale ha avuto due figlie: Giulia e Camilla. La produttrice discografica non ha fatto segreto di aver avuto svariati problemi coniugali con suo marito, e che quest’ultimo l’avrebbe anche tradita. Mara Maionchi, ha raccontato nella sua autobiografia che si sarebbe vendicata iniziando a giocare d’azzardo: “Non riuscivo a controllarmi, perdevo somme importanti, facendo danni anche a lui. Il tradimento non è solo il colpo di testa di una sera, ci sono tanti modi di tradire, anche far credere di essere una persona perbene”, ha spiegato successivamente. Ma il pubblico ama Mara Maionchi per come è, per la sua spontaneità e simpatia.

