Alessandro Sallusti, la fine della relazione con Daniela Santanchè e l'amore per Patrizia Groppelli

Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, è uno degli opinionisti più presenti nei talk della televisione italiana. Il direttore tuttavia ha fatto parlare anche per le sue storie sentimentali con donne che sono state sempre in primo piano. Per nove anni, fino al 2016, è stato legato sentimentalmente a Daniela Santanchè attuale parlamentare di Forza Italia, poi dal 2017 ha ritrovato di nuovo l'amore legandosi a Patrizia Groppelli anche lei una combattiva opinionista tv.

Il grande pubblico la conosce per la sua carriera da opinionista sempre combattiva e mai con peli sulla lingua. Ma con Sallusti ha riscoperto il suo lato romantico. La donna, milanese classe 1973, era sposata con Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena fino a che lui non ha perso la testa proprio per Daniela Santanchè. A "consolare" la donna è stato proprio l'ex della parlamentare: Alessandro Sallusti. Ospite da Io e Te di Pierluigi Diaco,ha avuto parole dolci per il suo attuale compagno: “Nella vita succede anche questo: puoi incontrare migliaia di persone e poi ne incontri una che ti cambia la vita e quindi io ti devo dire grazie perché quella persona sei tu. Ci hai cambiato la vita, ci hai ridato una famiglia, ci hai dato un calore familiare che, magari prima, era un pochino più debole e quindi grazie di cuore. Da quando stai con noi sei diventato anche più pop”. Anche il direttore negli anni passati ha parlato della nascita del loro amore: “La vita con lei è bella. Ci siamo incontrati in maniera rocambolesca quando entrambi avevamo problemi con i rispettivi partner. Abbiamo iniziato a frequentarci, la prima fuga d’amore in Puglia”. Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene.

Alessandro Sallusti sarà ospite questo pomeriggio, 28 marzo, di Domenica In la trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1 che terrà compagnia ai telespettatori dalle 14 in poi.

