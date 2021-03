Belen, il video hot con il suo ex fidanzato finito in rete: "Un trauma che resta per sempre"

28 marzo 2021 a

a

a

Belen Rodriguez ha da sempre fatto discutere per le sue storie d'amore e non solo. Nata il 20 settembre 1984 (sotto il segno della Vergine) a Buenos Aires, ha fatto fortuna in Italia, conducendo diversi programmi di successo e partecipando anche al Festival di Sanremo come valletta. Un Sanremo che la rese celebre per la famosa farfallina, il tatuaggio sexy sulla coscia. La sua bellezza travolgente l'hanno resa la regina del gossip. Intervistata da Simona Ventura nel 2017 ha raccontato tuttavia di aver avuto solo quattro fidanzati: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai ‘no’ che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18", ha commentato.

Stefano De Martino, l'ex moglie Belen incinta di Spinalbese: lui si consola con Dayane | Foto

Tra gli argomenti affrontati nel corso delle sue interviste, anche quello delicato relativo al video porno finito in rete qualche anno fa: “Ancora adesso non ho superato la questione di quel video finito in rete. E' un trauma che resta per sempre - ha affermato qualche tempo fa al Fatto quotidiano -. La cosa che mi fa più rabbia è che io ho cercato giustizia e ho perso. La risposta è stata ‘chi dice che non sei stata tu a pubblicarlo’. Io sono andata in lacrime, non sono uscita di casa due mesi per la vergogna anche se non avevo pubblicato nulla. Erano passati otto anni da quel video, da piccoli non si ragiona, magari lo fai per fare la grande e dopo otto anni mi sono trovata una cosa del genere a disposizione di tutti. E' veramente psicologicamente devastante. Io dico che bisogna fare qualcosa e assicurare giustizia a chi soffre. Ti dicono sei ricco, sei famoso quindi non ho diritto alla sofferenza e al dolore? Qualcuno può violare la mia intimità perché sono Belen?”, si è chiesta.

Domenica In, tra gli ospiti di Mara Venier c'è Belen Rodriguez: poi Orietta Berti e Mara Maionchi

Tra le curiosità sul suo conto, non ha fatto segreto di essere ricorsa a qualche ritocchino, ma ha anche dichiarato che non lo farebbe mai più. Il seno la ha rifatto solo per insicurezza giovanile: un errore che non ripeterebbe.

Belen, prima di Spinalbese anche l'amore con Fabrizio Corona: "A me deve il suo successo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.