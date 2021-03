Belen, prima di Spinalbese anche l'amore con Fabrizio Corona: "A me deve il suo successo"

28 marzo 2021 a

a

a

Belen Rodriguez è probabilmente la showgirl più famosa nel panorama della tv italiana. Nata il 20 settembre 1984 (Vergine) a Buenos Aires, dove ha esordito come modella e indossatrice, ma la sua fortuna l’ha fatta in Italia: regina delle cronache rosa, è stata spesso protagonista del gossip legato alle sue storie d'amore. All’anagrafe si chiama Maria Belen Rodriguez Cozzani ed è figlia di genitori di origini italiane, per la precisione provenienti da La Spezia.

Belen mamma mozzafiato, in intimo sul divano è una bomba sexy: Spinalbese ringrazia | Video

La sua carriera televisiva l'ha portata a partecipare a trasmissioni di successo, con l'apice di Sanremo fino al programma Tu si que vales. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata piuttosto turbolenta. Fabrizio Corona, Stefano De Martino (suo marito dal 2013 al 2015 e poi dopo 4 anni di nuovo suo compagno di vita, dal 2019, prima della separazione del 2020), ma poi anche una relazione abbastanza importante con Andrea Iannone. Prima di loro, anche il calciatore Marco Borriello, oggi suo ottimo amico. Nell'estate 2020 ritrova la felicità con Antonino Spinalbese: i due sono ormai una coppia consolidata e aspettano una bimba, secondo figlio per Belen dopo Santiago avuto dall'ex marito De Martino. La figlia nascerà in estate e si chiamerà Luna Marie. Tornando indietro ai suoi amori, dal 2009 al 2012 ha avuto una relazione con il discusso re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ha definito la loro relazione “come quella di Bonnie e Clyde”.

Belen Rodriguez contro gli odiatori: "Le mutande le cambio spesso". E pubblica il video super sexy

Secondo Fabrizio Corona, Belen deve a lui il suo successo: “Quando si è messa con me era una ragazzina argentina che cercava spazietti in tv e sui giornali di gossip. Ora è la donna più amata e celebrata dello spettacolo italiano", ha spiegato l’uomo in una vecchia intervista. La storia è terminata quando nella vita della showgirl argentina è improvvisamente entrato un altro uomo, Stefano De Martino. “La prima volta che l’ho visto, non ho più sentito le gambe. E pensare che non credevo al colpo di fulmine”, ha raccontato a Chi. Ora è passato tanto tempo e per Belen c'è di nuovo la felicità con Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino, l'ex moglie Belen incinta di Spinalbese: lui si consola con Dayane | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.