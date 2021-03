Mezz'ora in più, da Lucia Annunziata il punto su Covid ed economia con David Sassoli e Stefano Bonaccini

28 marzo 2021 a

Mezz'ora in più e Mezz'ora in più Il Mondo che verrà, il programma condotto da Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, ovviamente si concentra anche questa domenica, 28 marzo, sull'emergenza Covid e sui problemi che sono legati al piano di vaccinazione. Appuntamento su Rai 3 come al solito a partire dalle ore 14.30. I ritardi europei sul piano di vaccinazione, gli attriti con le case farmaceutiche e i rapporti con l'amministrazione statuintense guidata da Joe Biden dopo l'intervento del presidente americano durante l'ultimo Consiglio Europeo; le critiche che sono state rivolte dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi alla gestione delle Regioni del piano vaccinale italiano.

Sono questi i temi principali del programma che come al solito si annuncia particolarmente intenso e ricco di contenuti, anche in considerazione dei numerosi ospiti illustri. In studio è annunciata la presenza dello storico e giornalista Paolo Mieli che commenterà la situazione attuale e farà il punto su cosa sta accadendo sia a livello europeo che nazionale. Ma ci sarà soprattutto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e sarà proprio lui a spiegare a livello europeo che cosa sta accadendo sul fronte vaccino e che cosa possono aspettarsi i cittadini nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Inoltre: sarà trovato un accordo con il Regno Unito? Sarà veramente possibile collaborare con gli altri Paesi a partire dagli Stati Uniti? Cosa devono aspettarsi i cittadini europei?

E' annunciata inoltre la partecipazione del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che è anche il responsabile della Conferenza delle Regioni. Illusterà la posizione dei territori dopo le decisioni del governo sulle restrizioni delle festività di Pasqua e delle prossime settimane. Ma in studio ci saranno anche gli economisti dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri e Roberto Perotti e il presidente dell'Ispi Giampiero Massolo che faranno il punto sulla situazione in Italia.

