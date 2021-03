Linea Verde alla scoperta della Lucania. Il viaggio di Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini

28 marzo 2021 a

Nella puntata della Domenica delle Palme, oggi 28 marzo, Linea Verde si concentra sulle terre della Basilicata. Approfondimenti sulla Lucania ricca di storia e di tradizioni che fa capo alla provincia di Potenza, sono la meta del primo vero appuntamento della stagione primaverile del programma, a partire dalle ore 12.20 su Rai 1.

Dal Parco della Grancìa, antica masseria monastica, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini raccontano un territorio che presenta una serie di usi e costumi mai mutati, ma semplicemente adeguati al tempo moderno. La Grancìa è una masseria certosina che nel passato si diede una struttura da vera e propria azienda agricola, con una serie di allevamenti e coltivazioni che sono ancora attuali, come quella di grani antichi locali. Il Parco, oltre a essere sede di un’arena dove ancora oggi si pratica l’arte della falconeria e dove vengono messe in scena rappresentazioni storiche che raccontano l’origine della questione meridionale, è adiacente all’antico borgo di Brindisi Montagna, una vera e propria roccaforte che, con il suo castello, domina la valle del Basento.

Ma durante il programma come al solito non mancherà una finestra sulla gastronomia locale, con la tradizionale pizza denominata Ruccolo e il peperone crusco a farla da padroni. Peppone visiterà, invece, i pascoli e i caseifici di Abriola e Calvello, dove la tradizionale vacca podolica, dal cui latte si produce lo straordinario caciocavallo podolico, viene oggi monitorata durante i suoi spostamenti transumanti con un’innovativa tecnica di collari satellitari. Tra le chicche del viaggio in Basilicata anche il vero pianoforte di Ruggero Leoncavallo custodito nel magnifico teatro Stabile di Potenza, i Ponti Tibetani a strapiombo su Sasso di Castalda, le tradizionali ceramiche di Calvello e la nobile arte orafa di una giovane stilista potentina. Insomma alla scoperta di una terra poco conosciuta ma comunque particolarmente bella e molto affascinante e che sicuramente merita maggiore attenzione.

