Selvaggia Roma nuda su Instagram. "Con l'arrivo della Primavera ci spogliamo un po' di più"

Selvaggia Roma torna ad infiammare Instagram. L'influencer romana, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un altra foto bollente sul suo profilo social. Uno scatto che ha scatenato la passione dei follower, e che ha raccolto una serie infinita di like e commenti in pochi minuti dalla pubblicazione. Con l'arrivo della primavera Selvaggia Roma ha deciso di mostrarsi senza veli ai suoi fans. "Eh si sa, con l’arrivo della primavera si comincia a spogliarsi un po’ di più. Forse qui e’ un po’ troppo?", commenta maliziosa l'influencer a margine della foto. Scatto che la ritrae di profilo senza nulla addosso e solo con una cinta borchiata a coprirle parzialmente il seno.

In occasione dell’arrivo della primavera l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto lanciare una forte provocazione ai suoi tanti fan che soprattutto sui social la seguono. Non è la prima volta infatti che si presenta sul web con pose e scatti davvero bollenti e che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Negli ultimi giorni si è scatenata tra foto e video. Anche per quanto riguarda l'ultima foto ha organizzato una sorta di concorso a premi per i suoi fans che la seguono su Instagram: "Il primo che riesce a fare 4 commenti consecutivi inserendo in ognuno il nome di una stagione, vince una live stasera insieme a me".

Tuttavia nei commenti più di qualcuno ha notato qualche ritocco di troppo e lo ha fatto notare all'influencer: "Ti hanno praticamente cambiato i connotati?", "Selvaggia io ti seguo è mi piaci tantissimo, ma in questa non sembri tu. È un ritocco bruttissimo", "Ma quanto hai speso in chirurgia plastica? Sei irriconoscibile!". Però i commenti entusiasti sono molti di più. "Altro che primavera...siamo già ad agosto con questa foto". Qualcuno si spinge oltre, sperando in altri scatti bollenti: "Allora aspettiamo con fiducia l'estate".

