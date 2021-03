Papa Francesco, la Domenica delle Palme in diretta su Rai 1

28 marzo 2021 a

A partire dalle ore 10.20, oggi 28 marzo, Domenica delle Palme, Rai 1 dalla Basilica di San Pietro trasmetterà la Benedizione delle Palme, la santa messa celebrata da Papa Francesco e la recita dell'Angelus. E' il Tg1, come al solito, che si occupa di seguire e commentare una celebrazione che si annuncia molto seguita in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini è chiusa in casa a causa delle restrizioni per il Covid. Una Domenica delle Palme particolarmente insolita, come purtroppo era accaduto già lo scorso anno.

Ma le trasmissioni religiose sulla rete ammiraglia della televisione di Stato iniziano già alle ore 10 con il programma A sua immagine che approfondisce il senso di questa celebrazione che apre la Settimana Santa e precede la Pasqua. Qual è il senso della Domenica delle Palme e della Settimana Santa al tempo del Covid? Cosa farà il Papa e come si potranno seguire le celebrazioni da casa senza perdere il significato profondo racchiuso in questi riti millenari? Come si sta vivendo tutto questo in Terra Santa? Con Lorena Bianchetti in studio don Giovanni Biallo, assistente spirituale dell’Opera romana Pellegrinaggi, e in collegamento dal Sacro Sepolcro di Gerusalemme la giornalista Alessandra Buzzetti.

La teologa Anna Pia Viola spiega, invece, il senso e i simboli di questa festa, della quale parla anche Suor Lara, direttrice del progetto Effetà, che dal 1964 a Betlemme ha dato il via a una scuola per bambini audiolesi. Anche quella del 2021 è una settimana della Pasqua che si apre purtroppo in maniera drammatica e all'insegna delle restrizioni, cosa che non accadeva da decine e decine di anni. Ovviamente tra i cattolici attesa per le parole del Papa che saranno senza dubbio di speranza, ma che ricorderanno anche le centinaia di migliaia di persone purtroppo portate via dal Covid.

