Da noi a ruota libera, Daniele Liotti da Francesca Fialdini: poi Valeria Fabrizi, Pierpaolo Spollon e Sammy Basso

28 marzo 2021 a

a

a

Personaggi famosi e storie di donne e uomini comuni. Questo lo spirito che caratterizza Da noi A ruota libera, il talk show di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. Gli ospiti di domenica 28 dicembre dalle 17,20 saranno Daniele Liotti, Valeria Fabrizi, Pierpaolo Spollon e Sammy Basso. La conduttrice incontrerà appunto Daniele Liotti, pronto a ripartire su Rai1 con la fiction di successo A un passo dal cielo. Inoltre sarà in studio l’attrice Valeria Fabrizi per ripercorrere i momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera.

Francesco Arca e il sesso dopo i figli con Irene Capuano: "E' più complicato, ci vuole fantasia"

E ancora Pierpaolo Spollon, uno degli interpreti della serie tv campione di ascolti Leonardo e Sammy Basso, il ragazzo 25enne affetto dalla sindrome "dell'invecchiamento precoce" che si è laureato nei giorni scorsi per la seconda volta e che nel 2019 è stato nominato Cavaliere della Repubblica per il suo coraggio e l’impegno nella ricerca sulla sua malattia genetica. Infine una storia di solidarietà e speranza con protagonista una sindaca molto speciale, infermiera da oltre 30 anni, che ha portato il vaccino a casa di 176 anziani malati impossibilitati ad andare nei centri vaccinali. Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

Da noi a ruota libera, da Monica Fialdini ci sono Claudio Baglioni ed Ester Pantano

Intanto ospite nell'ultima puntata di Canzone segreta, Francesca Fialdini si è confidata sulla sua vita privata: "Mi piacerebbe che gli altri scoprissero più di me”, ha esordito spiegando che il suon non esporsi è dettato dall’obiettivo di voler proteggere le persone che la amano. “Amore è protezione”. E ancora: “Non mi espongo mai, però di me inventano sempre tutto. Curioso no? Se non racconti la tua vita sui social oggi sembra che la tua vita non esiste. Io ho una vita come tutti, ma nessuno la vuole vedere e dicono che nascondo le cose", ha affermato nella trasmissione di Serena Rossi.

Francesca Fialdini e il mistero sul nuovo fidanzato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.