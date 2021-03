Amici 2021, Leonardo eliminato: Aka7even resta nella scuola per la gioia di Martina

28 marzo 2021 a

Nella seconda puntata del Serale di Amici 2021, andata in scena sabato 27 marzo su Canale5 per la conduzione di Maria De Filippi, ballottaggio finale tra Aka7even e Leonardo, due cantanti appartenenti rispettivamente alla squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e a quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. L'ha spuntata Aka7even, con Leonardo che quindi è stato eliminato dal talent show tra le lacrime, sue e dei suoi compagni. Per Aka7even comunque la soddisfazione di proseguire nel sogno di Amici 2021, con tanto di bacio ricevuto dalla fidanzata (o amica speciale) Martina Miliddi.

Per quanto concerne Leonardo Lamacchia, classe 1994, si è laureato in disegno industriale all’Università degli Studi di Bari e ha lavorato per due anni come commesso in una profumeria. Sono molti i lavori che Leonardo si è trovato a fare per mantenersi: commesso appunto, barista. Leonardo ha raccontato durante la sua partecipazione ad Amici 2021 il suo percorso verso l’accettazione: “Avevo 14 anni, andavo alle scuole medie, ero uno abbastanza casinaro e cicciotto. In quel periodo tutti avevano la prima fidanzatina, con l’inizio dell’estate conobbi Antonio, amico di amici, e mi resi conto che sentivo un’attrazione nei suoi confronti”, ha rivelato.

“Iniziai a domandarmi cosa potesse essere, fino a quel momento non avevo mai pensato che potessero piacermi i ragazzi, ma stava accadendo. Pensavo di sentirmi sbagliato e fuori luogo - ha spiegato -. Non potevo dirlo ai miei genitori perché pensavo di poterli deludere. Ai miei amici non ho mai nascosto nulla, li amerò per sempre. Con i miei genitori la storia è diversa, sono rimasti all’oscuro fino all’anno scorso quando mi sono trasferito a Milano, il giorno più bello della mia vita". Leonardo ha dichiarato di avere voluto parlare pubblicamente della sua omosessualità per lanciare un messaggio forte ai giovani che lo guardano da casa, un messaggio con il quale spera di incoraggiarli ad accettarsi.

