Domenica In, tra gli ospiti di Mara Venier c'è Belen Rodriguez: poi Orietta Berti e Mara Maionchi

Torna l'appuntamento domenica 28 marzo a partire dalle 14 su Rai1 con Domenica In, la trasmissione di Mara Venier giunta alla sua 29esima puntata stagionale. Tanti gli ospiti, in studio e in collegamento, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. In apertura interverrà il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, per parlare della ripresa della campagna di vaccinazione dopo il temporaneo stop al vaccino Astrazeneca.

Poi, il professor Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese e sulla ricerca, tutta italiana, del Reithera. In collegamento il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e la soprano Katia Ricciarelli, in attesa di fare il vaccino. Grande curiosità per l’arrivo in studio di Belen Rodriguez, in attesa della secondogenita che dovrebbe chiamarsi Luna Marie.

Mara Maionchi, talent scout dei cantanti italiani più famosi e giudice di talent di successo, sarà invece protagonista di una intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata, mentre e Orietta Berti, reduce dal Festival di Sanremo, racconterà alcuni aneddoti sulla sua settimana sanremese per poi esibirsi nel singolo Quando ti sei innamorato, classificatosi al nono posto delle kermesse canora. In chiusura, collegamento con Don Marco Pozza, autore del libro su Papa Francesco. Mara Venier in settimana ha sottolineato di aver cambiato idea, decidendo così di tenersi stretta la trasmissione anche per la prossima stagione: "Quando avevo pensato all'addio qualche tempo fa, lo pensavo davvero - ha spiegato -. Quel programma ha 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara", ha precisato appunto al Messaggero. La Venier ha quindi raccontato un aneddoto legato a Mahmood: il suo manager infatti l'aveva pregata per un’ospitata a Domenica In, poi avrebbe cancellato tutto il venerdì prima: "Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”, ha commentato. Domenica 28 marzo 29esima puntata.

