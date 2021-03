Diletta Leotta, nozze in vista con Can Yaman? L'ex Scardina la punge: "Il nostro è stato amore vero"

27 marzo 2021 a

Matrimonio in vista per Diletta Leotta? La bella conduttrice Dazn sembra aver sciolto la riserva e aver quindi accettato quella che sarebbe stata la proposta di Can Yaman. L’attore turco e la Leotta avrebbero infatti incontrato i wedding planner Luca Melilli e Franco Cannata a Trecastagni, un piccolo paesino di montagna in provincia di Catania. Can e Diletta, innamorati più che mai, sono stati visti passeggiare per le strade del piccolo centro catanese proprio dove ha sede la Panta Rhei Wedding, gestita dal duo Melilli-Cannata.

I due wedding planner, infatti, hanno in passato già organizzato la festa dei 28 anni di Diletta Leotta. E' facile quindi immaginare che la conduttrice Dazn si sia rivolta proprio a loro per i preparativi delle nozze con Can Yaman, matrimonio che si celebrerebbe pertanto in Sicilia, terra natìa di Diletta. A proposito della Leotta, Daniele Scardina è diventato un personaggio anche e soprattutto fuori dal ring per colpa o per merito della storia d'amore che ha avuto con lei. Amore durato circa un anno, dal 2019 al 2020, tra il pugile e la giornalista. Un rapporto all'insegna di alti e bassi (dopo l'addio si parlò anche di un ritorno di fiamma tra i due) e che lo stesso Daniele ha raccontato nella puntata di sabato 27 marzo a Verissimo.

Un'intervista a cuore aperto proprio ora che la vita sentimentale dei due ha preso strade differenti. E Scardina ha pronunciato una frase che può aver rappresentato una sorta di frecciata all'ex fidanzata: "Le auguro tutto il bene del mondo perché è una grande donna - ha affermato, per poi aggiungere -. Il nostro è stato un amore vero". Considerando le voci dei social e di alcuni paparazzi che reputano la storia tra Can Yaman e Diletta solo uno spot per farsi pubblicità, il commento di Scardina potrebbe aver fatto pensare, appunto, a una qualche malizia da parte del pugile.

