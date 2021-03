Amici 2021, Sangiovanni canta Celentano ma si ferma per l'emozione: De Martino lo giustifica

27 marzo 2021 a

Piccolo fuori programma per Sangiovanni, giovane cantante di Amici 2021. Durante una esibizione nella puntata di sabato 27 marzo, in onda su Canale5, ha interrotto per l'emozione (probabilmente) l'esecuzione del brano Il ragazzo della Via Gluck, di Adriano Celentano. "Devo bere, non ce la faccio più", ha sottolineato. Subito è arrivato il conforto da parte di Stefano De Martino. "Questo è un palco importante, è normale", ha commentato. E Maria De Filippi ha aggiunto: "Ha compiuto 18 anni da poco", ha detto la padrona di casa. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Sangiovanni, è la ballerina Giulia che nel corso delle settimane si è avvicinata molto al cantante: tra i due sembra esserci un feeling particolare anche se i compagni di casetta consigliano Giulia di non essere così "sottomessa".

Per Giulia quello con Sangiovanni è stato il primo bacio in assoluto. Dopo le vacanze di Natale, Sangiovanni ha chiuso la relazione con la sua fidanzata Margherita Mirelli e si è concentrato solo nel rapporto con Giulia non potendo più far finta di nulla. Nel corso del tempo la storia tra Giulia e Sangiovanni ha vissuto tra alti e bassi, ma sembra andare avanti, nonostante la gelosia di lei per il rapporto tra Sangiovanni e la collega Enula.

Intanto nella serata di sabato 27 marzo, nel corso della diretta Stefano De Martino, uno dei giurati dell'edizione 2020-2021 insieme a Stash e Emanuele Filiberto, ha azzardato per lui un paragone importante, quello con Lorenzo Jovanotti: "Ora sembra essere azzardato - ha spiegato Stefano - ma trovo molte similitudini e nel corso del tempo per me Sangiovanni potrà avvicinarsi a quel livello se non superarlo perché no". Inevitabile che le parole di De Martino possano far discutere, ma per il momento hanno fatto scatenare il pubblico in studio.

