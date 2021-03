Wanda Nara, anche la tuta è sexy: tacchi a spillo e scollatura hot. Ma Icardi pensa ad altro | Foto

27 marzo 2021 a

Wanda Nara si prepara al fine settimana e lo fa a modo suo, con un post decisamente ad alto tasso erotico. La showgirl e procuratrice del marito Mauro Icardi, centravanti del Psg, appare infatti su Instagram con un look seducente come non mai. Tuta da ginnastica sì, ma con tacchi a spillo vertiginosi e una cerniera che si apre per dare spazio a una profonda e generosa scollatura: "Week end già ti sento arrivare", ha scritto nella didascalia. Ma gli occhi dei fan sono tutti per lei, più sexy che mai.

Nel post successivo, Wanda si gusta un po' di mate insieme al marito Icardi, distratto però dal cellulare. A proposito di Maurito, il suo desiderio malcelato sarebbe quello di tornare in Serie A. Con il Psg non ha mai avuto uno spazio degno del suo ingaggio e delle sue ambizioni. E così vorrebbe avere più continuità, quella continuità che forse solo in Serie A potrebbe trovare. I rumors su contatti e proposte avanzate da Roma e Juventus continuano a riempire le cronache. Dalla sua, Wanda Nara non ha mai nascosto che pur amando molto Parigi e trovandosi a suo agio in Francia, vede un ritorno in Italia l’unica via.

A Milano gli Icardi vantano diverse proprietà e pur avendo legato con le famiglie dei compagni, le amicizie milanesi sono rimaste salde e fortissime. Quindi l’idea di un suo rientro a fine stagione, quando si riaprirà la prossima sessione di calciomercato, è più che possibile. Ovviamente a Milano la sponda interessata sarebbe quella rossonera, ma quelle di Roma e Juve appaiono al momento le destinazioni più probabili. Per entrambe le società, la modalità di trattativa sarebbe esclusivamente quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione a cui il Psg sembra aver aperto. Il futuro del marito Mauro Icardi è la sua priorità, intanto Wanda Nara distrae e si esibisce in pose hot su Instagram, per i suoi 7,5 milioni di follower.

