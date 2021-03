Emanuele Filiberto, dai flirt con Francesca Dellera e Kate Moss allo spot trash: "Se fumi fai più sesso"

27 marzo 2021 a

a

a

Emanuele Filiberto di Savoia ha spesso avuto esperienze televisive più o meno di successo. L'apice arrivò quando nel 2010 si piazzò al secondo posto a Sanremo insieme a Pupo con la canzone Italia amore mio (2010). Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposato con Clotilde Courau, attrice francese, nel 2003. La coppia ha avuto due figlie: Vittoria Chiara e Luisa, nate rispettivamente nel 2003 e 2006. Nel passato sentimentale dell’erede dei Savoia ci sono alcuni flirt che hanno inondato le cronache rosa internazionali.

Stash, l'ex fidanzata gelosa poi l'amore con Giulia Belmonte

Il primo, datato 1992, è quello con Francesca Dellera. Nel 2010 la clamorosa rivelazione di un affaire con Kate Moss, top model internazionale. In una vecchia intervista a Gay.it ha rilasciato inoltre dichiarazioni molto intime sulla sua identità sessuale: "Ho abbastanza successo con gli uomini - ha affermato -. Ho un approccio molto più libero, ho frequentato molto gli ambienti gay. Se sono stato sedotto da un uomo? Mi capita, ho abbastanza successo con gli uomini. Ho un approccio molto più libero, più aperto, ho frequentato molto gli ambienti gay. A Parigi andavo al Boy, era una discoteca favolosa perché c’erano le più belle donne di Parigi, sicure che nessuno le annoiasse".

Stefano De Martino, l'ex moglie Belen incinta di Spinalbese: lui si consola con Dayane | Foto

Nella sua carriera, Emanuele Filiberto ha recitato anche per uno spot che ha promosso un marchio di sigarette elettroniche. Nello spot il principe diceva uno slogan piuttosto discutibile: "Il fumo fa fare più sesso". Poi una serie di battute e allusioni sulla "sigaretta in bocca" degne delle commedie sexy degli anni Ottanta. Insomma uno spot che dalla rete fu giudicato trash. Nello spot comparivano infatti il principe Emanuele Filiberto in compagnia di una donna avvenente. Alla fine il messaggio della pubblicità era piuttosto semplice: "Con la sigaretta elettronica hai più fiato e fai più sesso". Chissà se con il tempo ha cambiato idea.

Emanuele Filiberto di Savoia, l'erede al trono che ama l'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.