Veronica Peparini, i figli Daniele e Olivia con Fabrizio Prolli: matrimonio finito per Andreas Muller

Veronica Peparini è una ballerina e coreografa di profilo internazionale. E' attualmente l'insegnante "gentile" di Amici 2021. Nata a Roma il 25 febbraio 1971, Veronica ha compiuto da poco 50 anni. L’età sembra essere, però, solo un numero per la maestra di Amici che sfoggia magnificamente i suoi 168 centimetri di altezza per 57 chili di peso. Il suo fisico infatti è ancora mozzafiato. Sorella del coreografo, nonché per anni direttore artistico di Amici, Giuliano Peparini, Veronica ha iniziato a studiare ballo all’età di 11 anni nella scuola di Renato Greco, uno dei personaggi più autorevoli della danza moderna italiana. Si perfezionerà poi nel tempo, studiando anche all’estero.

I risultati raggiunti hanno consentito alla Peparini di calcare palcoscenici importanti. Nella sua carriera può vantare collaborazioni con artisti come Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, ma anche Luciano Pavarotti, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia. Insomma, per lei successi su successi. Per quanto concerne la sua vita privata, era piuttosto riservata prima della relazione con il ballerino ed ex concorrente di Amici Andreas Muller. Veronica infatti è stata sposata e ha due figli. Daniele e Olivia, nati dalla storia d’amore con Fabrizio Prolli, anche lui ballerino e suo assistente, suo ex marito.

Il matrimonio tra i due, però, è finito perché la Peparini ha iniziato a frequentare Andreas Muller, suo allievo proprio ad Amici. La coppia ha reso ufficiale la loro relazione a metà 2019, con un bacio sui social, e ora sono più innamorati che mai. Andreas ha 25 anni in meno di Veronica. Nato il 2 giugno 1996, Andreas Muller è un ballerino che è riuscito a vincere l’edizione 2017 di Amici, talent di Canale5. Veronica ora è una delle tre insegnanti di danza moderna nella scuola di Amici 2021. La sua squadra per il Serale la condivide con Anna Pettinelli.

