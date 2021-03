Ilary Blasi attaccata da Akash Kumar: "Conduce l'Isola dei famosi solo perché è la moglie di Totti"

27 marzo 2021 a

Evidentemente la battuta di Ilary Blasi non l'ha digerita molto bene. Quel "Prendi il tuo sacchetto e torna a casa" l'ha ferito. Akash Kumar, modello ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha così deciso di scagliarsi contro la conduttrice de L'Isola dei famosi 2021. "Non so nemmeno chi sia", ha detto Kumar nelle sue storie Instagram. L'ex concorrente del reality di Canale5 ha spiegato che se non fosse la moglie di Francesco Totti, nessuno la conoscerebbe, ma ha anche detto di non nutrire particolare rancore nei suoi confronti. La conduttrice dell'Isola, infatti, si era appunto infuriata nell'ultima puntata andata in onda per via della decisione del modello di ritirarsi dal gioco senza rimanere a Parasite Island.

Mentre Akash aveva spiegato di essere soddisfatto del suo percorso e pronto a tornare in Italia, la Blasi appunto aveva dichiarato quanto il reality fosse un'opportunità immensa. Senza dimenticare che Ilary aveva espresso tutto il suo disappunto per aver lasciato spazio a lui invece che a qualcun altro che magari l'Isola la faceva pure meglio. Intanto Akash Kumar si è sfogato ancora sui social: "Io sono un top model, fatele voi sei sfilate, campagne a New York e a Londra. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla D’Urso a prendersi due soldi, ma io non li conosco", ha affermato non senza spocchia.

Akash ha poi aggiunto: "Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. Lo so che sono troppo bello”, ha commentato. Il faccia a faccia tra Kumar e la Blasi, comunque, è sempre più vicino. Lunedì 29 marzo infatti il modello sarà in studio e lì potrà confrontarsi sia con Ilary Blasi che con gli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, non proprio teneri con Akash proprio per via del suo atteggiamento sembrato piuttosto arrogante.

