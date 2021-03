Anna Pettinelli, la figlia Carolina Russi da una storia passata: poi il matrimonio con Stefano Macchi

27 marzo 2021 a

Anna Pettinelli è una delle conduttrici radiofoniche più amate e conosciute dal pubblico italiano. Nata a Livorno il 28 gennaio 1957, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi quando aveva solo 16 anni, grazie ad alcune radio locali in cui ha prestato la sua voce. La Pettinelli ha lavorato molto anche in televisione e ha condotto anche il festival di Sanremo. Per quanto concerne la sua vita privata, da una relazione passata, ha avuto una figlia: Carolina Russi è nata nel 1993, ed è conosciuta anche per aver partecipato alla seconda edizione di The Voice.

Successivamente è entrato nella sua vita Stefano Macchi. classe 1975, attore e doppiatore italiano. Tra di loro ci sono 18 anni di differenza, ma non ne hanno mai fatto un problema. Nel 2018, dopo essersi frequentati per diverso tempo, hanno deciso di sposarsi con una splendida cerimonia su un’isola deserta alle Maldive. Sul suo profilo Instagram, Anna condivide spesso foto con il compagno e con i colleghi della radio, per mostrare ai suoi fan stralci di vita quotidiana. E' molto seguita sui social.

Da segnalare come il suo esordio in radio sia stato piuttosto bizzarro. Dopo aver chiamato come ascoltatrice, Anna è stata invitata dalla speaker a passare in redazione. Arrivata negli studi accompagnata da suo padre, ha scoperto che la ragazza che l’aveva invitata si era sentita male. Gli altri conduttori le hanno chiesto di rimanere in diretta con loro e da quel momento ha scoperto di avere un grande talento. Nel 2019 ha partecipato col fidanzato Stefano Macchi all’edizione Vip di Temptation Island. Ci sono stati dei momenti difficili per la coppia nel corso del programma, ma alla fine il loro rapporto ha resistito e si è rinsaldato più di prima. Dopo questa esperienza televisiva si è guadagnata il soprannome di bella patata, a causa di un falò di confronto in cui la stessa Anna era arrabbiata con il marito Stefano per un atteggiamento troppo audace di lui con una delle tentatrici. Ma la crisi, come scritto sopra, è stata superata.

