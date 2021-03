Eden, il meglio del 2021: da Oslo alla Cascata delle Marmore

27 marzo 2021 a

Eden, il programma di Licia Colò, è sicuramente piaciuto molto ai telespettatori di La7, al punto che nonostante la conclusione dell'edizione di quest'anno, la rete nella serata di oggi, sabato 27 marzo, propone la terza puntata dedicata ai "best of", i servizi ritenuti più interessanti di questa serie targata 2021. Appuntamento a partire dalle 21.15 per il programma che per questa sera prevede le tappe di Oslo, dell'Isola di Samso, di Civita di Bagnoregio, di Trieste, del Mar Morto e della Cascata delle Marmore, sito della provincia di Terni.

Si parte proprio dalla città norvegese di Oslo, che è stata considerata nel 2019 la capitale europea green. Poi il programma riproporrà il servizio dedicato a Samso, in Danimarca, per visitare la prima isola totalmente green d'Europa perché ha scelto di utilizzare l'energia fornita dal sole e quella frutto del vento per soddisfare i bisogni di chi ci vive. Ma il viaggio di Licia Colò continuerà verso il Mar Morto che è uno dei luoghi più affascinanti e fragili di tutto il pianeta, al punto che potrebbe scomparire nel prossimo mezzo secolo a causa del riscaldamento globale e della crisi idrica dell'area che va avanti da anni.

Subito dopo Licia Colò si concentrerà sull'Italia, iniziando da uno dei luoghi simboli, Civita di Bagnoregio, l'antico borgo della provincia di Viterbo che è candidato patrimonio Unesco. Di seguito il viaggio nella bella città di Trieste e la discesa nella Grotta del Gigante, capolavoro della natura, visitato da migliaia e migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Così come la Cascata delle Marmore, uno dei punti di riferimento non solo dell'Umbria ma dell'intera Italia centrale. La cascata è considerata una delle più alte e suggestive di tutta l'Europa, tra l'altro vero e proprio punto di riferimento delle gite scolastiche e naturalmente non solo. Dunque una puntata particolarmente intensa e che presenterà alcuni dei servizi considerati più belli e amati di tutta la stagione.

