Irama, l'amore con Victoria Stella Doritou: l'ex fidanzato di lei è Andrea Zelletta

Irama, all'anagrafe Filippo Maria Fanti, è un giovane cantante originario di Carrara. Prima di raggiungere la notorietà con il suo primo posto ad Amici ha preso parte al Festival di Sanremo Giovani, per poi arrivare tra i Big del concorso canoro nel 2021 con il brano La genesi del tuo colore. Questo il video ufficiale della canzone.

Irama tuttavia non ha potuto esibirsi in diretta dal palco dell'Ariston a causa della positività al Covid di un membro del suo staff. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo la notizia dell'inizio della relazione con Giulia De Lellis, tante ex sono uscite allo scoperto. In particolare, Ana Yanirsa ha commentato con una storia, spiegando come la notizia l’abbia completamente colta di sorpresa: “Questo è stato il mio risveglio, a vedere questa foto con lei, quando in realtà fino ad un’ora fa era ancora il mio ragazzo con cui stavo insieme da 5 mesi, cosa che ora ovviamente non siamo più, io non voglio assolutamente far parte di tutta questa situazione alquanto ridicola", aveva scritto su Instagram. Il 5 marzo 2019, sempre su Instagram, Irama ha annunciato la fine della storia con la influencer.

Irama, La genesi del tuo colore e l'amore per le influencer

“La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo”, ha scritto nelle stories. “Abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”, ha aggiunto. La sua attuale fidanzata è Victoria Stella Doritou, è una modella greca nata a Limassol, che si trova sull’isola di Cipro, il 26 novembre 1997, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Nel passato di Victoria c’è un altro volto noto al pubblico televisivo italiano, Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e donne e concorrente del Grande Fratello Vip 5. Dal profilo Instagram della ragazza emergono molte foto in compagnia del cantante. Irama è una parola malese che significa “ritmo".

