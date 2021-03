Stefano De Martino, l'ex moglie Belen incinta di Antonino Spinalbese: lui si consola con Dayane Mello | Foto

27 marzo 2021 a

Stefano De Martino è uno dei giudici del Serale di Amici 2021, insieme a Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors. Ma nella puntata di sabato 20 marzo non è passata inosservata la battuta di Pio e Amedeo, che hanno punzecchiato De Martino sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez, sua ex moglie. Belen si è rifatta una vita con Antonino Spinalbese, mentre Stefano, dopo il figlio Santiago avuto dalla showgirl argentina, non ha avuto più una storia d'amore importante.

Ma secondo Casa Chi, il format web condotto da Gabriele Parpiglia, per lui ci sarebbe un nuovo amore. Si tratterebbe di Dayane Mello, top model brasiliana reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5. Tutti gli indizi dati dalla modella brasiliana nel corso della sua ultima intervista, del resto, sembrano davvero coincidere. Un uomo che è un genitore single come lei, che conosce da quando aveva 19 anni e che negli anni è entrato e uscito più volte dalla sua vita. A tal proposito, Chi ha fatto riemergere dall'archivio alcune foto di Dayane Mello con Stefano De Martino risalenti al 2017, quando i due chiaramente si frequentavano, visto che erano stati paparazzati spesso insieme.

Stefano De Martino, dopo la rottura con Belen è ancora single

Dopo anni e divorzi alle spalle, Dayane Mello e Stefano De Martino sembrano ora far coppia fissa. Come dice il proverbio, se son rose fioriranno. Intanto in uno dei suoi ultimi post sui social, Spinalbese ha fatto una romantica proposta a Belen Rodriguez, una proposta di matrimonio. In uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram, il noto hairstylist ha chiesto alla showgirl se fosse pronta a sposarla anche oggi. Il botta e risposta ha emozionato i follower, in particolar modo, ha emozionato e allo tempo stesso spiazzato, la risposta secca di Belen Rodrìguez, la quale ha risposto alla proposta con un possibilista: "Anche domani".

