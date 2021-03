Amici 2021 Serale, lo spoiler del ballottaggio finale: tra gli ospiti c'è Irama

27 marzo 2021 a

Dopo il successo della prima puntata, con Amici 2021 che ha superato i 6 milioni di spettatori, 6.016.000 e il 28.73% di share per l'esattezza, sabato 27 marzo dalle 21,20 si replica con la seconda puntata del Serale. La trasmissione è arrivata alla ventesima edizione ed è condotta ovviamente da Maria De Filippi. Le dinamiche della fase più calda del talent show, quindi, sono partite con un grande numero di appassionati. Come successo nella prima puntata, anche stavolta verrà estratta la squadra che inizierà la sfida.

Toccherà alla classe capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano dare il via alla competizione. Questa squadra deciderà di andare in sfida contro quella di Arisa e Lorella Cuccarini, la quale purtroppo si troverà a perdere non solo la prima manche ma anche la cantante Ibla. La seconda manche, invece, vedrà contrapporsi nuovamente Zerbi-Celentano contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A perdere sarà proprio quest’ultima e andrà direttamente al ballottaggio finale il cantante Aka7even. Protagonisti della terza e ultima manche saranno ancora una volta Arisa-Cuccarini, contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Stavolta saranno loro a soccombere e si troveranno a sacrificare il cantante Leonardo.

A questo punto saranno proprio Aka7even e Leonardo a scontrarsi nell’ultimo ballottaggio. I due cantanti si esibiranno, ed esattamente come successo la settimana scorsa, l’eliminato si saprà una volta che tutti i ragazzi saranno arrivati in casetta. Ospiti della serata ancora il duo comico Pio e Amedeo e il cantante Irama, reduce dalla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano La genesi del tuo colore, dove però è stato costretto a non esibirsi in diretta per la positività al Covid di un membro del suo staff. Appuntamento quindi a sabato 27 marzo, alle 21.20 circa, con la conduzione di Maria De Filippi. Tra le novità anche quella di Pippo Baudo, che sarà il giudice del premio Tim.

