Maria Elena Boschi, il fidanzato è Giulio Berruti: dal flirt con Jennifer Lawrence ad Anna Safroncik

Giulio Berruti è uno degli attori più famosi nel panorama del cinema e della tv italiana. Originario di Roma, dove è nato il 27 settembre 1984 (sotto il segno della Bilancia), Giulio non aveva idea di voler intraprendere la carriera d’attore: in un primo momento infatti si è iscritto alla facoltà di odontoiatria, in cui si è laureato nel 2015, e a seguire ha creato un brevetto per un sistema di salvataggio per esperti in immersione, assecondando anche la propria passione per la meccanica. Per quanto riguarda la vita privata, diversi flirt sono stati attribuiti a lui, tra cui quello con la diva di Hollywood Jennifer Lawrence; la relazione più conosciuta prima di Maria Elena Boschi è quella con la collega attrice Anna Safroncik, terminata sul set de Il falco e la colomba nel 2009.

L’attore ha raccontato in una vecchia intervista a DiPiù: “E così, mentre in privato la nostra storia stava finendo, sul set ci dovevamo scambiare tenerezze. Le scene più imbarazzanti sono state quelle in cui i nostri personaggi litigavano: riguardando quelle sequenze, mi sono reso conto che praticamente Anna e io non stavamo recitando, perché certe forti emozioni che si vivono nella vita non sì possono tenere fuori dal set", ha spiegato. Ha avuto una storia d'amore anche con la collega Marianna Di Martino. Nel 2018 è stato sorpreso con l’attrice Francesca Kirchmair, anche se nell’anno successivo non si sono più fatti fotografare insieme. Già nell’estate del 2019 (e poi ancora ad inizio 2020) è stato fotografato in compagnia di Maria Elena Boschi. I due ora sono felicemente una coppia. Nell’estate 2020, poi, la passione tra i due è definitivamente scoppiata, come hanno testimoniato anche le foto di Chi in cui si scambiavano baci appassionati al mare. L'ex ministra sarà ospite sabato 27 marzo a Verissimo, su Canale5 dalle 16.

