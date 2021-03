Michelle Hunziker, per cinque anni prigioniera di una setta. Ora l'amore con Tomaso

27 marzo 2021 a

Michelle Hunziker ospite, oggi sabato 27 marzo 2021, di Verissimo. La trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da bche intervista personaggi legati al mondo dello spettacolo.

La conduttrice originaria della Svizzera da lunedì 29 marzo sarà nuovamente dietro al bancone di Striscia la Notizia, il tg satirico di Mediaset, per ricomporre la coppia con Gerry Scotti: insieme i due hanno già condotto 144 puntate. Si tratta della sesta edizione insieme. Gerry e Michelle non sono solo colleghi di bancone e conduzione, ma amici da anni, compagni di avventure e di scherzi, e si sono trovati accanto in momenti felici e in periodi più difficili. Amano parlare l’uno dell’altra e viceversa. E se negli ultimi mesi si sono, come tanti, “distanziati”, ora si ritrovano felicemente insieme nello studio di Striscia la notizia. Michelle ha raccontato come si è organizzato in questi mesi di lockdown: "Mi alzo alle 6 e mi preparo. Dopo un po’ sveglio le bimbe, facciamo colazione e le porto a correre nel parco: per un’oretta facciamo sport, ginnastica, le incito e le faccio scaricare. Poi torniamo a casa e si collegano con la scuola. Sono felicissime. La sera prima di andare a letto mi concedo un calice di vino rosso".

La sua carriera in tv, dopo aver fatto la modella (mitica la pubblicità per l'Intimo Roberta), inizia nella stagione 1994/1995 nella trasmissione Buona Domenica condotta da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti come concorrente del concorso di bellezza Miss Buona Domenica. Poi la chance di Paperissima Sprint e da lì è un crescendo. Conduce Colpo di fulmine, Zelig, Scherzi a parte, il Festivalbar, due volte il Festival di Sanremo (2007 e 2018), Striscia la Notizia, Paperissima, All Together Now e tanti altri. Vita privata: quando era minorenne, nel 1994, ha avuto una relazione con il conduttore televisivo Marco Predolin, di 25 anni più vecchio, storia che, all'epoca, fece scandalo. Nell'estate del 1995 conosce, dopo un concerto a Milano, il cantante Eros Ramazzotti, da cui ha una figlia, Aurora, nata il 5 dicembre 1996. Si sposano con una cerimonia religiosa il 24 aprile 1998 al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano per poi separarsi nel marzo 2002 e divorziare nel 2009. Dal 2011 è legata sentimentalmente all'imprenditore Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell'omonima casa di moda; il 10 ottobre 2013 è nata la loro prima figlia, Sole, il 10 ottobre 2014 i due si sono sposati e l'8 marzo 2015 è nata la loro seconda figlia, Celeste. Anni fa ha dichiarato che, dopo essere stata plagiata e di aver fatto parte di una setta di cui è stata prigioniera nel periodo tra il 2001 e il 2006.

