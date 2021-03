Gerry Scotti, la paura Covid e l'arrivo di Virginia. Ora ritrova Michelle Hunziker

27 marzo 2021 a

Sono stati sicuramente mesi molto intensi, gli ultimi trascorsi, per Gerry Scotti, uno dei più amati conduttori della televisione italiana. Prima il contagio da Covid che lo ha costretto a trascorrere diversi giorni ricoverato in ospedale, fino a sfiorare il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Poi la nascita dell'amatissima Virginia, la sua prima nipotina, bimba del figlio Edoardo, che è venuta alla luce il 15 dicembre. Di recente il ritorno in televisione, dietro alla scrivania di Striscia la notizia. Ora a raggiungerlo di nuovo sarà Michelle Hunziker. I due saranno ancora i presentatori del tg satirico di Canale 5 a partire dal lunedì 29 marzo. E oggi, sabato 27, si racconteranno a Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset a partire dalle ore 15.30.

Gerry e Michelle hanno fatto sempre scintille a Striscia la notizia e non saranno da meno in quelle che si sperano essere le settimane in cui dovrebbe migliorare l'emergenza italiana legata al Covid. Un periodo che tutti e due hanno vissuto in maniera intensa. Nella fase iniziale Michelle era letteralmente terrorizzata e aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui spiegava che per la paura non riusciva a prendere sonno durante la notte. Come detto per Gerry è stata ancora più complessa. Uscito dall'ospedale rilasciò una intervista in cui spiegò di temuto parecchio e di aver vissuto momenti particolarmente duri.

Quando fu dimesso dall'ospedale aveva perso diversi chili e prima di tornare in televisione si è preso una pausa, anche per godersi il nuovo arrivo nella sua famiglia. Poi il ritorno a Striscia la notizia, inizialmente con Francesca Manzini, al suo esordio da conduttrice, ed ora con la storica Michelle Hunziker. E non è nemmeno escluso che presto ci saranno novità legate ad altri programmi, come al solito proprio nel gruppo Mediaset. Svelerà qualcosa a Silvia Toffanin?

