Belen Rodriguez contro gli odiatori: "Le mutande le cambio spesso". E pubblica il video super sexy

Belen Rodriguez perde la pazienza e su Instagram replica agli odiatori che ancora una volta l'hanno attaccata. Sono stati alcuni commenti su una delle sue ultime foto con il compagno Antonino Spinalbese a farla reagire duramente. La showgirl argentina aveva pubblicato un'immagine mentre erano in ascensore e lui la baciava ad una guancia. Lei indossava una giacca doppiopetto a quadri e una gonna scura oltre il ginocchio. Non sono mancate critiche al suo look, ma i più cattivi sono andati anche oltre, attaccandola per la sua nuova relazione.

Sulle sue Instastorie Belen è stata dura: "Ormai va di moda parlare e replicare su Instagram, meraviglioso mezzo di comunicazione, diventato atroce per la presenza troppo compulsiva degli haters. Ho postato una foto con il mio compagno ed ho letto delle cose allucinanti. E' stata criticatissima la mia giacca, perché ero coperta. Mi criticano se mi scopro perché mi scopro e se mi copro perché mi copro". Poi l'affondo e il messaggio molto chiaro ai suoi numerosi odiatori: "Ognuno si veste come gli pare durante la giornata. Ma questo è un dettaglio. La cosa che mi dà più fastidio è leggere cambi uomini come mutande. Volevo precisare che io le mutande le cambio abbastanza spesso e meno male. La mia vita privata, con chi scelgo di stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei".

Belen Rodriguez, tra l'altro, replica agli odiatori in un look completamente diverso da quello della foto in cui era stata pesantemente criticata. Se in quel caso era "molto coperta", nella risposta si presenta con una canottiera bianca che copre il suo reggiseno nero. Non solo: immediatamente dopo, sempre sulle sue Instastorie, posta un video in cui è particolarmente sexy, distesa su un divano e indossando solo biancheria intima, mostrando il suo pancione. Clicca qui per vedere il video super sexy.

