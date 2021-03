Lucilla Agosti, da conduttrice a scrittrice: l'amore per Andrea e i tre figli. Chi è

27 marzo 2021 a

Lucilla Agosti è tra gli ospiti, oggi sabato 27 marzo 2021, di Verissimo. La trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin che intervista personaggi legati al mondo dello spettacolo.

Il volto sorridente di Lucilla Agosti è tra i più amati del piccolo schermo, forte di una carriera in continuo fermento nei panni della conduttrice. Un lavoro che ama, tra radio e tv, ma anche una importante declinazione di attrice sul set di numerosi film. Lucilla, 42 anni, è nata a Milano, e ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo a 15 anni. Ha recitato nella commedia La strana coppia, di Neil Simon, e per un certo periodo ha vissuto a Roma. Tra le tante tappe del suo percorso professionale, la conduzione del format All Moda, su All Music, poi un ruolo in film come La febbre, di Alessandro D’Alatri, Il mercante di pietre, di Renzo Martinelli, e Il seme della discordia, di Pappi Corsicato. Nel 2008 ha lavorato con Elio e le Storie Tese alla conduzione del DopoFestival al Festival di Sanremo. Nel 2010 è entrata nel cast di Distretto di Polizia 10 nel ruolo dell’ispettore Barbara Rostagno, ma non è tutto: mentre nel 2012, è stata opinionista della nona edizione de L’isola dei famosi… Un anno più tardi, il grande pubblico l’ha vista con Jane Alexander nel programma di Italia 1 Mistero, poi su Sky con Italia’s Got Veramente Talent?, al fianco di Rocco Tanica. Recentemente anche scrittrice: da pochi giorni è in libreria con "Se esplodi fallo piano" che sarà tra gli argomenti della sua intervista a Verissimo.

Il compagno della conduttrice è Andrea Romiti - esperto di finanza - e la loro storia d’amore va avanti da tantissimi anni. La coppia ha avuto tre figli: Cleo (10 anni), Diego (2013) e Alma (2017).

