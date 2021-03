Francesco Arca, l'amore per Irene e i due figli. Prima però quante relazioni, anche con Laura Chiatti

27 marzo 2021 a

Francesco Arca è tra gli ospiti, oggi sabato 27 marzo 2021, di Verissimo. La trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin che intervista personaggi legati al mondo dello spettacolo.

Verissimo, Maria Elena Boschi tra gli ospiti di Silvia Toffanin: poi Daniele Scardina e Francesco Arca

Arca è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Nato a Siena, 41 anni, da bambino la sua infanzia è stata segnata da un terribile lutto: il padre, paracadutista di professione originario della Sardegna, infatti, morì quando il piccolo Francesco aveva soltanto 9 anni in seguito a un incidente sul lavoro. Deve l'inizio della sua carriera in televisione a Maria De Filippi: ha infatti esordito come concorrente del reality Volere o volare nel 2004. Poi subito dopo prende parte al programma pomeridiano di Canale5 Uomini e donne, come "tronista". Successivamente ha posato nudo per un calendario e nel 2006 ha partecipato alla terza edizione del reality La fattoria. Poi la decisione di intraprendere la carriera da attore. Si mette a studiare e nel 2008 inizia a collezionare piccoli ruoli in serie televisive, a iniziare dalla soap opera Incantesimo 10. Primo ruolo da protagonista nella fiction Le tre rose di Eva e nella sesta stagione di Rex. Nel 2014 è il protagonista del nuovo film di Ferzan Özpetek Allacciate le cinture in cui recita accanto a Kasia Smutniak. In tv ha poi partecipato alla prima edizione del talent show per bambini Pequeños gigantes Italia condotto da Belén Rodríguez nel ruolo di giurato, poi nel 2017 partecipa al reality show Pechino Express in coppia con il collega Rocco Giusti: i due concorrenti, sotto il nome de "I Maschi", hanno viaggiato spostandosi dalle Filippine fino al Giappone, passando per Taiwan, venendo eliminati solo al termine della semifinale ai piedi del monte Fuji. Sempre nello stesso periodo è protagonista della fiction Sacrificio d'amore su Canale5.

Ricca la sua vita sentimentale: è stato legato a Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti, Anna Safroncik, e infine Irene Capuano. Dopo essersi lasciati Arca e Capuano si rimettono insieme e hanno due figli (Maria Sole, 5 anni) e Brando Maria, quasi 3).

