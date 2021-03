Verissimo, Maria Elena Boschi tra gli ospiti di Silvia Toffanin: poi Daniele Scardina e Francesco Arca

27 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento da non perdere con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda al sabato pomeriggio su Canale5. Nella puntata di oggi sabato 27 marzo, a partire dalle 16,05, saranno come sempre tanti gli ospiti in studio. A iniziare da Maria Elena Boschi, attualmente capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, avvocato e da un anno legata all'attore Giulio Berruti: proprio il rapporto con il fidanzato e il desiderio di allargare la famiglia sono gli argomenti al centro dell'intervista.

Boschi a Verissimo: "Sogno di diventare mamma"

Lunga la lista degli altri ospiti. Ci sarà la cantante Noemi che da poco si è esibita a Sanremo con la sua canzone Glicine e racconterà il suo cambiamento: "Sono partita da me, dalla mia testa e dalla voglia di fare chiarezza e di mettermi a fuoco come artista e come persona. Mi sembrava di aver perso la messa a fuoco su di me, sul mio corpo, e sono ripartita dal mio equilibrio mentale, cercando di capire cosa volevo cambiare" ha detto. Poi c'è anche Daniele Scardina. Noto con lo pseudonimo di King Toretto, Scardina è un pugile italiano che ha vinto nella sua carriera numerosi riconoscimenti. Dopo la sua relazione con la conduttrice Diletta Leotta, a cui è stato legato dal 2019 al 2020, si è classificato al quarto posto nella trasmissione Ballando con le stelle di Rai1.

Noemi, la dieta e l'allenamento Tabata: così ha perso 15 chili

A Verissimo anche la mitica coppia composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che, da lunedì 29 marzo, tornano insieme dietro il bancone di “Striscia la notizia”. Gerry, dopo aver superato il Covid, è da poco diventato nonno, Michelle invece parlerà dei diritti delle donne oltre ad affrontare il tema delle difficoltà della didattica a distanza per chi, come lei, ha bambini piccoli. Sarà ospite anche Francesco Arca, attore molto amato e protagonista della nuova serie "Svegliati amore mio". Infine a Verissimo si racconterà ​Lucilla Agosti, conduttrice e da poco anche scrittrice, e poi anche Gigliola Cinquetti per ripercorrere la sua lunga carriera musicale e parlare della sua vita.

