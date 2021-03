Noemi, la dieta e l'allenamento Tabata per un nuovo corpo: ha perso 15 chili

27 marzo 2021 a

a

a

Noemi è tra gli ospiti, oggi sabato 27 marzo 2021, di Verissimo. La trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin che intervista personaggi legati al mondo dello spettacolo. La cantante è reduce dal Festival di Sanremo e ha incantato tutti per il suo nuovo aspetto fisico.

Noemi, nome d'arte Veronica Scopelliti, è nata a Roma e ha da poco compiuto 39 anni. Proprio sul palco dell'Ariston la cantante è stata artefice di un cambiamento importante, una ritrovata forma fisica che ha dato anche il titolo al suo nuovo album "Metamorfosi" in cui ha raccontato in musica il percorso che l'ha portata a una più serena consapevolezza di sé stessa e del suo valore. Spesso criticata per il suo fisico, per i chili di troppo che nel mondo dello spettacolo non vengono “perdonati”, adesso è in forma smagliante.Per rimettersi in forma il primo passo è quello di adottare una dieta sana ed equilibrata fondata su un approccio diverso al cibo e senza grandi restrizioni. Alla dieta Noemi ha affiancato un allenamento fisico specifico, il metodo Tabata, ideato negli anni Novanta dall’insegnante giapponese Izumi Tabata. Si tratta di una tecnica che consiste nella ripetizione di uno o più esercizi otto volte per 20 secondi ad altissima intensità. Infatti, la ripetizione dello sforzo ad alta intensità favorisce l’aumento della massa muscolare e ottimizza anche il dispendio energetico a riposo accelerando cosi il metabolismo. Un allenamento cardio molto intenso. Proprio nei giorni scorsi la nutrizionista che ha seguito Noemi, Monica Germani, ha parlato di 15 chili persi da parte della cantante.

Noemi, l'amore con Gabriele Greco e il desiderio di avere figli: "Noi donne nasciamo per essere madri"

Noemi si è fatta conoscere al grande pubblico con il quinto posto a X Factor nel 2009, ha poi partecipato a sei edizioni del Festival di Sanremo (terzo posto nel 2012 con Sono solo parole). Sempre nel 2012 è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d'animazione Ribelle - The Brave con i brani Il cielo toccherò e Tra vento ed aria. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards. Nella vita privata è legata dal 2008 a Gabriele Greco, musicista che fa parte anche della sua band.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.