Ascolti tv 26 marzo: Canzone segreta batte Ciao Darwin, poi Quarto Grado

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 26 marzo incoronano la puntata di Canzone Segreta, che batte Ciao Darwin. Il programma di Rai 1 ha totalizzato 3.977.000 telespettatori e il 17,44 per cento di share, mentre su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha ottenuto 2.719.000 telespettatori con il 14,4 per cento. Terzo posto per Rete 4 che con Quarto Grado ha registrato 1.465.000 telespettatori e il 7,47 per cento di share.

Fuori dal podio Italia1 che con Le Iene Show ha interessato 1.439.000 telespettatori con il 7,86 per cento, mentre su Rai 2 The Good Doctor è stato visto da 1.455.000 telespettatori pari al 5,3 per cento e, a seguire, The Resident da 1.104.000 con il 4,63 per cento. Su La7 Propaganda Live ha totalizzato 1.119.000 telespettatori e il 5,97 per cento di share, mentre su Nove la replica di Fratelli di Crozza ha conquistato 854.000 telespettatori e il 3,27 per cento. Rai3 con Titolo V ha incassato 488.000 telespettatori e il 2,18 per cento e Tv8, che chiude la classifica degli ascolti del prime time, con Trainspotting 2’ha registrato 245.000 telespettatori e l’1 per cento di share.

Nell’access prime time Rai 1 con Soliti Ignoti - Il Ritorno ha ottenuto 5.312.000 telespettatori e il 19,19 per cento di share, mentre Canale 5 con Striscia la notizia ha registrato 4.611.000 telespettatori e il 16,64 per cento. Anche nel preserale vince Rai 1 con L’Eredità per l’Italia grazie 5.065.000 telespettatori e il 23,28 per cento di share. Il programma concorrente di Canale 5, Avanti un altro!, ha ottenuto invece 3.947.000 telespettatori e il 18,72 per cento di share. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate le 24 ore con 3.835.000 telespettatori e il 34,95 per cento di share. Ai canali Mediaset sono andate invece la prima serata, con 9.435.000 telespettatori e il 34,74%, e la seconda serata con 5.105.000 telespettatori e il 39,35% di share.

