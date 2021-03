Domani è domenica!, Annalisa Minetti si racconta a Samanta Togni

27 marzo 2021 a

a

a

Una grande artista, ma anche una sportiva da applausi. Sarà Annalisa Minetti l’ospite di Samanta Togni nella puntata di Domani è domenica!, in programma nella giornata di oggi sabato 27 marzo, a partire dalle ore 12, su Rai 2. Insieme ripercorreranno la carriera incredibile della cantautrice e atleta, fatta di grandi vittorie e della voglia di vivere una vita particolare e straordinaria, tra l'arte e l'impegno nell'attività sportiva. Classe 1976, nata a Rho, Annalisa Minetti oltre ad essere una cantautrice, è anche atleta paralimpica, scrittrice, conduttrice e autrice televisiva.

Marcello Masi e Daniela Ferolla alla scoperta di Trapani e della Sicilia

Non vedente, ha affrontato questo suo problema fisico collezionando successi nel mondo dello spettacolo e vittorie nello sport. Nell'atletica leggera ha coperto praticamente tutte le distanze, conquistando un bronzo ai Giochi paralimpici e agli Europei, ma soprattutto un oro ai mondiali e ben 22 ai campionati italiani delle varie specialità. Un vero e proprio fenomeno che ha realizzato inoltre quattro album, decine di singoli, soltre a tre partecipazioni al Festival di Sanremo e decine e decine di presenze ai programmi televisivi. E ancora: due film, due cortometraggi, un musical, tre libri e tanto, tanto altro ancora. Oggi si racconta senza veli, come sempre, nella puntata condotta da Samanta Togni.

Passaggio a nord ovest, con Alberto Angela nei cieli italiani con l'Eurofighter

Ovviamente non solo l'ospite della giornata. Ancora una volta la protagonista ai fornelli, come sempre, sarà la canta chef Angelica Sepe che oggi realizzerà un piatto della domenica in previsione della prossima Pasqua: il casatiello napoletano. E ancora: con l’inviata Roberta Cannata, la puntata di oggi andrà alla scoperta delle meraviglie del Veneto tra natura e cultura. Uno spazio speciale inoltre sarà dedicato alla forma fisica ed al benessere. Infine con la professoressa Maria Rita Parsi ed i protagonisti de Il Collegio, uno spazio dedicato ai ragazzi ed al momento particolare che stanno vivendo. Una puntata intensa di Domani è domenica! diventata un vero e proprio atteso appuntamento grazie alla conduzione di Samanta Togni.

Lineabianca alla scoperta di Courmayeur e della Valle d'Aosta con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.