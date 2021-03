Passaggio a nord ovest, con Alberto Angela nei cieli italiani con l'Eurofighter

27 marzo 2021 a

a

a

Brividi. Ed emozioni. Alla massima velocità sui cieli d'Italia. E' un volo a bordo del caccia più efficiente e veloce dell’aeronautica Militare Italiana, l’Eurofighter Typhoon, che viene utilizzato nelle operazioni di controllo e tutela degli spazi aerei italiani. Un’esperienza straordinaria quella che venne vissuta da Alberto Angela nel 2011, esattamente 10 anni fa e che oggi, sabato 27 marzo, è riproposta nel nuovo appuntamento con Passaggio a nord ovest, in onda alle ore 11.25 su Rai1. In sommario anche un viaggio all’isola di Pasqua, una delle terre abitate più isolate del pianeta, per ripercorrere la sua storia a partire dalle origini. L’archeologo Nicolas Cauwe, che ha dedicato gran parte dei suoi studi all’affascinante isola di Pasqua, riesce a determinare l’origine polinesiana dei Rapa Nui, confrontando le statue in pietra presenti su tutta l’isola, i Moai, con quelle dell’arcipelago delle Isole Marchesi.

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi coperta di soldi da Mediaset: cachet da 15.000 euro a settimana

La tappa successiva dell'emozionante puntata di oggi è il monte Athos, o repubblica monastica del Monte Athos. Si tratta di un territorio autonomo e affascinante della Grecia continentale dove ben tremila monaci vivono lontani anni luce dal nostro presente, con ritmi ed emozioni molto diversi da quelli attuali. Il paesaggio è di una bellezza unica e costellato da una serie di monasteri raggiungibili solo percorrendo strade sterrate. Un mondo a parte, affascinante ed emozionante.

Lineabianca alla scoperta di Courmayeur e della Valle d'Aosta con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi

Infine, nel corso della puntata di oggi di Passaggio a nord ovest obiettivo su Breslavia, in Polonia, dove verso l’ora del tramonto un uomo con indosso un mantello e un cilindro si occupa di accendere a mano, uno a uno, i 103 lampioni a gas dell’antico borgo. La sua è una tradizione che dura da secoli e che, nonostante le grandi trasformazioni elettriche, continua a resistere incantando passanti e turisti. Un modo di vivere al passato, per non dimenticare la storia e l'evoluzione dell'uomo nel corso degli anni.

Ciao Darwin, sfilata intimo Belli vs Brutti: Diamela Castro, la modella incanta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.