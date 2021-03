L'Eredità, la musicista Roberta nuova campionessa: ma alla Ghigliottina dimentica i Cani

26 marzo 2021 a

a

a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni a partire dalle 18,45. Si tratta della musicista Roberta, che ha superato al Triello Claudio e Vanessa. Per qualche giorno infatti il programma darà spazio ad alcuni veterani, vale a dire a campioni tornati soltanto per aggiudicarsi premi che poi andranno in beneficenza. Roberta si è quindi presentata alla Ghigliottina con un montepremi da 130.000 euro, ridottosi a 16.250 dopo le parole Vita, Pensione, Giorno, Quattro e Area, con Roberta che ha azzeccato soltanto due collegamenti su cinque. Alla fine la nuova campionessa ha optato per la soluzione Notte. Stavolta il guizzo non è stato quello vincente. Come spiegato infatti da Flavio Insinna infatti, la parola chiave per la Ghigliottina era in realtà

L'Eredità, perché è "scomparsa" la campionessa Martina Crocchia. Forse torna con Cannoletta

In questi giorni i campioni de L'Eredità cercano di dare "Aiuto morale e materiale". I soldi vinti da qualsiasi concorrente alla Ghigliottina andranno infatti alla Comuntà di Sant'Egidio. Un'altra grande puntata del programma pre serale di Rai1 è stata quindi archiviata. Un programma che si conferma il più amato e seguito dal grande pubblico. Ogni sera, infatti, oltre 5 milioni di telespettatori seguono la trasmissione condotta appunto da Flavio Insinna con i concorrenti che si sfidano tra domande di cultura, attualità, costume, musica, sport e tanto altro ancora, oltre che prove di logica, come appunto l'ultimo gioco, la Ghigliottina.

L'Eredità, Martina Crocchia e la chirurgia estetica: "Primi interventi a 20 anni, ero complessata" | Video

Qui la regola è semplice: un minuto di tempo per indovinare il termine che accomuna cinque parole che sono il risultato di cinque coppie di termini affini, uno dei quali è quello giusto che deve essere selezionato dal concorrente. Chi indovina il termine corretto si porta a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che non può essere superiore a 250.000 euro. Tornando alle puntate speciali de L'Eredità e le vincite che andranno in beneficenza, Roberta ci riproverà nella puntata di sabato 27 marzo, sempre su Rai1 dalle 18,45. Per quanto riguarda il rientro di Martina Crocchia, sexy campionessa delle ultime settimane, è probabile che tornerà nei prossimi giorni, forse con il campione dei campioni, Massimo Cannoletta.

L'Eredità, perché è "scomparsa" la campionessa Martina Crocchia. Forse torna con Cannoletta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.