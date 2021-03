Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi coperta di soldi da Mediaset: cachet da 15.000 euro a settimana

26 marzo 2021 a

Elisa Isoardi è uno dei punti di riferimenti a L'Isola dei famosi 2021. Su di lei gli autori del reality condotto da Ilary Blasi puntano molto per tenere alti gli ascolti, che per il momento sembrano andare piuttosto bene. Ed è forse per questo che, secondo le indiscrezioni che circolano sul web sui cachet dei naufraghi, spicca proprio Elisa Isoardi, che secondo appunto i ben informati si porterebbe a casa circa 15mila euro a settimana. Alle sue spalle dovrebbero esserci (incredibile ma vero) Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti, entrambi con un cachet che si aggirerebbe intorno ai 12mila euro: il visconte però si è già ritirato, è durato pochissimo, e quindi di certo non si arricchirà. Cachet più esigui per gli altri concorrenti, da Vera Gemma a Paul Gascoigne, e ancora Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi, che avrebbero firmato un contratto sui 7.000 euro a settimana. Ci sarebbe infine anche chi si accontenterà di 3.000 euro a settimana, ma il suo nome non è stato diffuso.

Elisa Isoardi che si è sempre considerata provocatrice con gli uomini. “Ho sempre bisogno della conquista, sono fatta così”, La conduttrice piemontese sa che piace, molto, e attrae con i suoi occhi verdi e la sua avvenenza fisica. “Mi dicono che sono sensuale, ma la sensualità non è altro che la virilità al femminile, c’è sempre questo bisogno di conquista, ma mica ci devo fare niente poi con ‘ste conquiste. E’ che sono fatta così”, ha sottolineato in una recente intervista. La Isoardi si è detta entusiasta per la partenza in Honduras: “Partecipare all’Isola è qualcosa che finalmente mi fa ribattere il cuore. In una situazione così fuori dal mondo, così unica, sarò la prima a volermi stupire”. Per quanto riguarda il cachet dei conduttori, spicca quello di Ilary Blasi, che prenderebbe un totale di 900.000 euro, frutto di 50.000 a puntata.

