Sara Vulinovic. Nel cuore di Madre Natura c'è un imprenditore

Sara Vulinovic è la modella croata che tornerà protagonista questa sera, 26 marzo, durante la puntata di Ciao Darwin che andrà in onda in replica su Canale 5 alle 21.20. Sarà lei a osservare dall'alto della sua bellezza la classica sfida tra belli e brutti. Ma chi è la Madre natura che questa sera potranno ammirare i telespettatori? Sara Vulinovic è nata in Croazia, a Sebenico, un piccolo paesino. E una modella molto apprezzata nel settore della moda e che spesso ha fatto visita nel nostro Paese per lavoro e non solo, dato che ama molto viaggiare.

Sara Vulinovic ha avuto una storia con un ragazzo di nome Thomas, è un imprenditore laureato in economia all’Università Cattolica di Milano. Un imprenditore che dopo la laurea in Economia conseguita pressa l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si è dedicato alle calzature di lusso, fondando e amministrando la Thomas Neuman. Da quello che sembra i due sono ancora fidanzati.

Tornando alla sua partecipazione a Ciao Darwin in un'intervista pubblicata su Mediaset Play ha confessato: "È stata una bella esperienza in tanti sensi. Il momento più divertente? Quando Luca ha fatto l’uomo camaleontico". Il Luca in questione ovviamente è Luca Laurenti, assoluto protagonista della puntata. “Ho fatto il tifo per i brutti, perché penso mettano più il focus sulle cose di valore”, ammette Sara. Poi nell'intervista parla del suo corpo: “So di essere bella, quando mi guardo allo specchio mi piaccio, anche se noi donne siamo sempre un po’ critiche. “Non dico di essermi mai sentita brutta, però quando ero più giovane – forse in pubertà – certo che avevo i miei dubbi”. In molti le dicono che somiglia a Sandra Bullock, “l’ottanta per cento” delle persone che incontra glielo fa notare. Questa sera i telespettatori potranno ancora una volta ammirarla nel ruolo di Madre Natura.

