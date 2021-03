Stasera in tv, venerdì 26 marzo. Su La 7 c'è Propaganda Live. Antonio Rezza e Zerocalcare ospiti di Diego Bianchi

26 marzo 2021 a

a

a

Stasera, venerdì 26 marzo, in prima serata, torna su La7 Propaganda Live, il talk show condotto da Diego Bianchi. Al suo fianco, come sempre, il disegnatore satirico Makkox. La puntata di questa sera si aprirà con l'attore Antonio Rezza e il fumettista Zerocalcare che torna in studio dopo l'ospitata della scorsa settimana. Antonio Rezza, nato a Novara nel 1965, è attore, regista e scrittore. Negli anni ’80, durante i suoi esordi a teatro, stringe un sodalizio artistico e sentimentale con Flavia Mastrella. Il loro duo prende il nome di Rezzamastrella. Zerocalcare, invece, è ormai ben noto al pubblico di Propaganda me la sua notorietà è aumentata grazie alla partecipazione a Propaganda Live.

Su Rai 1 terzo appuntamento con "Canzone Segreta". Tutti gli ospiti di Serena Rossi

Diego Bianchi poi ospiterà la calciatrice azzurra e della Juventus donne Sara Gama. Nel 2018 è stata inserita tra le 17 personalità femminili internazionali che hanno saputo essere d’ispirazione per le ragazze del futuro. E' il capitano delle azzurre e nel tempo è diventata un punto di riferimento per la lotta contro il razzismo. In studio ci sarà poi lo scrittore Guido Brera, ora in libreria con il suo Candido, un romanzo che vede protagonista un rider. Ospite musicale della serata sarà Malika Ayane, che si è posizionata al quindicesimo posto nella classifica finale di Sanremo 2021 con la sua Ti piaci così.

Le Iene si occupano dello strano caso del ragazzo morto a Ponza: incidente o omicidio?

Poi il reportage di Diego Bianchi. Questa settimana è dedicato situazione attuale della città di Bergamo, a distanza di un anno dalla tragica immagine dei mezzi militari che trasportavano i corpi delle vittime del Covid-19. Verrà intervistato anche il sindaco della città, Giorgio Gori. Memo Remigi tornerà con la sua versione del “first reaction shock because” e Zoro commenterà i tweet più interessanti e memorabili. Poi gli appuntamenti fissi con il monologo di Valerio Aprea e con Fabio Celenza. L'appuntamento per tutti gli appassionati della trasmissione è alle 21.15.

La sfida belli contro brutti a Ciao Darwin. Chi è Madre Natura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.