Belen mamma mozzafiato, in intimo sul divano è una bomba sexy: Spinalbese ringrazia | Video

Belen Rodriguez è sempre supersexy. Anche al quinto mese di gravidanza, quest'estate nascerà la seconda figlia della showgirl, Luna Marie, frutto dell'amore con il suo fidanzato Antonino Spinalbese, Belen appare in grandissima forma. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, dove è sempre più vicina ai 10 milioni di follower, la Rodriguez appare in intimo sexy distesa sul divano, con uno sguardo decisamente sensuale.

Insomma, la passione fatta a persona e così tanti fan provano sincera invidia per il compagno Spinalbese. La coppia è appunto in attesa di una bimba, Luna Marie, che dovrebbe arrivare in estate. Belen fa attenzione a tutti i dettagli e sempre nella giornata di venerdì 26 marzo ha diffuso l'immagine di una novità in casa, un tavolo in marmo che abbellisce il suo salotto di casa, con tanto di mazzo di tulipani. Chissà, regalati dal romantico Antonino. Intanto la showgirl argentina, almeno per una volta, ha deciso di replicare agli hater, che non mancano di invadere la sua pagina su Instagram. Immortalata insieme al fidanzato, Antonino Spinalbese, all'interno di un ascensore, con una maxi (e abbottonatissima) giacca a quadri, qualcuno ha avuto da ridire sul suo outfit e soprattutto sulla sua nuova relazione, con la frase decisamente di cattivo gusto: "Cambi uomini come mutande".

Stavolta Belen non ha retto e ha risposto piccata: "Volevo precisare che io le mutande le cambio più spesso. La mia vita privata, con chi scelgo di stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei". Gelosissima della sua vita privata, negli ultimi giorni non ha gradito neanche lo sketch di Pio e Amedeo, che ha preso di mira l'ex marito Stefano De Martino proprio sulla nuova gravidanza di Belen. La showgirl ha postato la foto di una saponetta, come a dire: "Sciacquatevi le mani e anche la bocca prima di parlare di me".

