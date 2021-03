Quarto Grado, puntata del 26 marzo. Coniugi uccisi a Bolzano: Chi ha incontrato Benno quel giorno?

26 marzo 2021 a

Quarto Grado torna ad occuparsi del caso dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli che secondo la Procura sono stati uccisi dal figlio Benno il 4 gennaio. Torna venerdì 26 marzo, alle ore 21.25, su Rete 4, la trasmissione che si occupa dei gialli italiani condotta Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Benno non crolla mai, neppure con la sorella Madè #Quartogrado pic.twitter.com/tpVUuMooly — Quarto Grado (@QuartoGrado) March 19, 2021

Al centro della puntata anche il caso di Peter Neumair e Laura Perselli, dopo la confessione del figlio della coppia, Benno. I coniugi sono scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano: il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è ancora nessuna traccia. Intanto, in attesa della perizia psichiatrica sul trentenne, emergono ulteriori indizi sulla lucidità del suo piano letale: chi ha incontrato quel giorno e perché si è liberato del cellulare? Benno ha confessato l'omicidio die genitori ma il corpo del padre non è stato mai traovatp. Inoltre alcuni aspetti del suo racconto ancora non tornano. Per questo la trasmissione sta indagando sulla fine del cellulare. Dispositivo che potrebbe dare delle nuove risposte agli inquirenti.

"Io credo che non sia in mani sicure e sia in pericolo"



A #Quartogrado parla la mamma si Stefano pic.twitter.com/Kg6y0idhgO — Quarto Grado (@QuartoGrado) March 19, 2021

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, i due ventenni di Sassuolo e Piacenza scomparsi nel nulla da mesi: Alessandro da tre e Stefano dagli inizi di febbraio. I due ragazzi non si conoscevano, ma una foto scattata alla Stazione Centrale di Milano sembra ritrarli insieme. Gli inquirenti non hanno abbandonato nessuna strada, neanche quella che porta a qualche setta che li avrebbe irretiti: tutte le ultime piste investigative e le testimonianze. I genitori stanno denunciato da settimane i misteri della loro scomparsa. Una delle due donne notando i vestiti indossati dal figlio - una sorta di divisa con abiti scuri - ha rivelato che non erano quelle le abitudini del ragazzo che amava vestire in altro modo. Un altro elemento di sospetto.

